Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) donijela je odluke o privremenim cijenama i naknadama za 2026. godinu, koje će uticati na rast od oko dva odsto konačne cijene električne energije za domaćinstva, saznaju "Vijesti".

Tako bi domaćinstvo sa prosječnom potrošnjom imalo rast od nešto manji od jednog eura.

Poskupljenje se odnosi samo na korekcije troškova za prenosni sistem. Regulatorna agencije ne utiče na dio računa za potrošače koji se odnosi na trošak proizvodnje električne energije (aktivna energija više i niže tarife) koja pripada Elektroprivredi i koja iznosi oko 40 odsto ukupnog računa.

EPCG ima mogućnost da poveća cijenu ove stavke, ukoliko je došlo do poremećaja na tržištu - rasta troškova proizvodnje ili nabavke cijene iz uvoza, ali tu mogućnost nije koristio već 15 godina. Iz kompanije su nedavno saopštili da još analiziraju stanje na tržištu i da će povećanje njihove stavke na računu biti krajnja mjera.

REGAGEN je odluke o privremenim cjenovnicima za odobrene troškove za prenosni i distributivni sistem, kao i naknadama za upravljanjem tržištem, donio 21. novembra, ali ih je objavio u petak 28. novembra.

Osnovni dio cijena i naknada troškova ostao je isti za Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Crnogorski elektodistributivni sistem (CEDIS) i Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTE), ali su povećane takozvane korekcije troškova za prenosni sistem, što će imati uticaj na konačnu cijenu od oko dva odsto.

Prosječna cijena električne energije za domaćinstva u proteklih pet godina povećana je za 4,1 odsto i to kroz korekcije troškova za distributivni sistem (CEDIS), a i to povećanje je kompenzovano kroz popuste za redovne platiše koje je dala EPCG na svoj dio računa. Cijene ogrevnog drvete i pelata u tom periodu su imale rast od 70 do 100 odsto, zbog čega je struja postala najjeftinije energent, što je uticalo na rast potrošnje za grijanje.

Regulatorna agencija za energetiku je krajem prošle godine utvrdila da je CGES u prethodnom periodu prihodovao 34,7 miliona eura više od predviđenog po osnovu izdavanja prekograničnih kapaciteta (dominantno kabl za Italiju), i da će njegova stavka za domaće potrošače u narednim godinama biti smanjena za taj iznos. Odlukom je bilo predviđeno da se u 2025. godini potošačima vrati 9,5 miliona eura a ostalo naredni, godinama. To je uticalo na dijelimično smanjenje njihove stavke u ovoj godini, ali je istovremeno djelimično povećanja stavke za CEDIS.

I u narednoj godini je trebalo da bude umanjena stavka za CGES, što bi uticalo na smanjenje konačne cijene za potrošače, ali je Skupština u martu ove godine usvojila novi Zakon o energetici gdje se navodi da će regulatorno dozvoljeni prihod za CGES ostati na istom nivou, odnosno da se neće smanjivati. Naredne regulatorni period počinje 2027. godine, pa će se tada ponovo određivati cijene.

Termoelektrana proradila nakon osam mjeseci

Termoelektrana Pljevlja juče je uključena na mrežu u 6 sati i 11 minuta, nakon što nije radila zbog ekološke rekonstrukcije osam mjeseci.

Ekološka rekonstrukcija najvećeg crnogorskog energetskog objekta počela je u aprilu 2022. godine, a van proizvodnje je bila od početka aprila ove godine.

Termoelektrana će narednih mjeseci biti u probnom radu dok se ne ispita rad svih novougrađenih segmenata.

Ekološka rekonstrukcija će značajno smanjiti zagađenja, produžiti njen vijek rada i omogućiti toplifikaciju Pljevalja.

Zbog osmomjesečne pauze u radu, Elektroprivreda je za potrebe snabdijevanja potrošača uvezla oko 800 hiljada megavata, što je, uz lošu hidrologiju, stvorilo gubitak od 90 miliona eura u tom periodu.

Ekološku rekonstrukciju uradio je konzorcijum koji čine kineska kompanija DEC International i njeni domaći podizvođači Bemax, BB Solar i Permonte, koji su izabrani na tenderu krajem 2019. godine.