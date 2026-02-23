Potpredsjednik Opštine Mojkovac Ivan Ašanin podnio je inicijativu za sopstveno razrješenje sa te funkcije, nakon što je donesena odluka o produženju mandata predsjedniku te opštine Vesku Deliću.

,,Mandat predsjednika opštine prethodno je istekao, čime je, po prirodi stvari i vezanosti funkcije, prestao i moj mandat potpredsjednika opštine. Ovim putem izjavljujem da ne prihvatam bilo koji eventualni izbor", navodi Ašanin u dopisu koji poslao prvom čovjeku Opštine Mojkovac, javlja Dan.

On je pozvao reizabranog predsjednika opštine da donese odgovarajući akt kojim se konstatuje prestanak njegove funkcije, naglašavajući da nikada nije doneseno formalno rješenje o prestanku potpredsjedničke funkcije koju je obavljao.

Ašanin je ranije napustio Građanski pokret URA, nakon čega je nastavio da obavlja funkciju kao, kako je sam istakao, „nezavisni potpredsjednik opštine", naglašavajući da time uvodi novi institut u političku praksu i kulturu Crne Gore.

Njegova odluka da istupi iz stranke i nastavi djelovanje kao nezavisni funkcioner izazvala je brojne reakcije u lokalnoj javnosti, a svojoj bivšoj partiji je ponudio potpredsjedničko mjesto u zamjenu za mjesto odbornika, piše Dan.

Ašanin je unutar vladajuće strukture često zauzimao poziciju koja je više podsećala na opoziciono djelovanje, a u više navrata ukazivao je na odsustvo konsenzusa, nedovoljnu transparentnost u donošenju odluka i odsustvo stručnosti u rukovođenju gradom.

On je ranije za "Dan" kazao da će svoj politički angažman nastaviti u okviru svoje nezavisnog lokalne političke grupacije, sa kojom je 2013. godine na lokalnim izborima osvojio dva mandata.