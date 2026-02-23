"Ubila se": Šeki Turković se oglasio i potvrdio da je njegova snaja oduzela sebi život, iznio sve detalje

Šeki Turković oglasio se i otkrio šta se desilo sa njegovom snajom.

Porodicu pjevača Šekija Turkovića zadesio je veliki gubitak. Kako smo nešto ranije objavili, njegova snajka je preminula. Naime, njegov brat od strica, Reško Turković, koji se takođe bavi pjevanjem, ostao je bez supruge i to pred ramazanski post.

Za jedan portal se ogalsio i Šeki Turković, koji se u trenutku velike porodične tragedije nalazi u Americi.

Šeki je ispričao da je njegova snaja zapravo sebi oduzela život, a onda je priznao da je nikada nije ni upoznao, ali da mu je jako žao izgubljenog života.

"Ubila se"

"Jeste, ona se ubila, ubila se dok sam ja bio ovdje. Čuo sam, ali ne znam detalje. Sa Reškom sam u dobrim odnosima, ali se meni nikako ne javlja. Ponekad se sretnemo na veselju nekom, ali se sada nisam čuo sa njim, jer ovdje nemam njegov broj, u Beogradu ga imam, ali nema ko da mi ga pošalje", kazao je Šeki.

"Mene je brat zvao iz Njemačke i rekao mi je za taj slučaj. Žao mi je, stvarno mi je žao, ali... Šta ja znam! Ja nju uopšte ne poznajem, nikada je nisam vidio. Žalim slučaj stvarno i nisam se čuo sa Reškom. Videli smo se prije dvije godine na nekom veselju, kada je naš rođak pravio sunet, tamo smo pjevali zajedno", rekao je Šeki Turković.



