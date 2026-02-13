Ona je, na konferenciji o proširenju u Talinu, naglasila da punopravno članstvo ne smije doći nauštrb ključnih reformi, te da bi Crna Gora - koja radi na zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja do kraja godine - mogla postaviti standard za buduća proširenja.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je danas da bi pristupni ugovor Crne Gore s Evropskom unijom trebalo da bude prvi u "novoj generaciji" ugovora, sa snažnijim zaštitnim mehanizmima koji bi, u slučaju nazadovanja u vladavini prava, "imali zube" i ozbiljno djelovali, pišu Vijesti.

Ona je, na konferenciji o proširenju u Talinu, naglasila da punopravno članstvo ne smije doći nauštrb ključnih reformi, te da bi Crna Gora - koja radi na zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja do kraja godine - mogla postaviti standard za buduća proširenja.

"Došli smo do tačke kada je potrebna otvorena debata kako bismo dali odgovore na ključno pitanje, kako da primijenimo naše sastojke uspjeha (proširenja EU) u svijetu koji se jedva može uporediti s vremenom 2004. i 2007?", pitala je Marta Kos, prenosi portal European Western Balkans. Kazala je da vidi pet presudnih elemenata, od kojih je prvi "bez prečica u reformama".

"Borba protiv korupcije i izgradnja demokratskih institucija ostaju temelj proširenja EU. Puno članstvo u EU nikada ne može doći nauštrb tih suštinskih reformi", rekla je Marta Kos.

Kao drugi element, poručila je da ne smije biti "trojanskih konja" i da EU mora biti osigurana od koraka unazad.

"Pouka iz 2004. je da moramo imati zaštitne mehanizme koji obezbjeđuju da se nove članicei drže pravila i da se očuva integritet naše Unije, čak i nakon pet, deset, 20 godina", kazala je Kos.

Prema njenim riječima, ako EU ne može ponuditi uvjerljive odgovore na to, neće imati dovoljnu podršku javnosti potrebnu za proširenje.

"Zato se zalažem da naredni pristupni ugovori sadrže snažnije zaštitne mehanizme protiv nazadovanja u odnosu na obaveze preuzete tokom pristupnih pregovora, kako bi se osiguralo da nove države članice nastave da održavaju rezultate u ključnim oblastima", rekla je evropska komesarka.

Kako Crna Gora radi na tome da do kraja ove godine zatvori sva pregovaračka poglavlja, navela je da bi njen pristupni ugovor trebalo da bude prvi iz nove generacije.

"Svaki zaštitni mehanizam treba da ostane na snazi onoliko dugo koliko je potrebno, ali naši ugovori su jasni - ne smiju stvarati članstvo ‘u dva nivoa’ za zemlje koje su u potpunosti usklađene s pravnom tekovinom EU (acquis). Jednostavno rečeno: ako novi članovi poštuju pravila, te zaštitne mehanizme neće ni primijetiti. Ali, ako zemlje krenu unazad u pogledu naših osnovnih vrijednosti, poput vladavine prava, ti mehanizmi moraju snažno da djeluju", poručila je Kos, prenose Vijesti.

Dodala je da će Komisija ovaj predlog uputiti Savjetu EU kako bi se odluka dalje vodila kroz proceduru.

"Treće, EU mora da se pripremi za nove članice. Trenutno radimo procjene uticaja proširenja, kako bismo osigurali da Unija sa više od 30 zemalja bude vjerodostojna i efikasna u isporučivanju rezultata svim našim građanima širom EU", kazala je Kos.

Kao četvrto, rekla je da EU treba da nagradi one koji isporučuju reforme i usklađivanje s pravilima EU - bržom integracijom u politike i strukture Unije.

"To već radimo kroz integraciju u naše euro područje plaćanja (SEPA) ili u zonu besplatnog rominga, koja je od početka godine proširena na Ukrajinu i Moldaviju. Sada predlažemo državama članicama da isto urade i za šest zemalja Zapadnog Balkana", kazala je Kos.

Konačno, kao petu tačku navela je pravedan i održiv mir u Ukrajini.

"Integracija Ukrajine u EU, u kontekstu sprovođenja mirovnog sporazuma i moguće dalekosežnih bezbjednosnih garancija, nesumnjivo će donijeti nove zastoje. Moramo razmotriti novi put, bez prečica, u skladu s promjenjivom realnošću u Evropi", rekla je Marta Kos, pišu Vijesti.

Dodala je da joj je drago što ova debata dobija na zamahu, uz to što lideri EU predlažu različite modele pristupanja Ukrajine EU.

"Hajde da vodimo ovu raspravu, ali uz jednu polaznu tačku - puno članstvo dolazi tek nakon potpunih reformi", zaključila je Kos.