Transporteri sa Zapadnog Balkana nezadovoljni pravilom 90/180, čeka se usaglašavanje termina protesta

Izvor: KURIR/D.Š.

Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić izjavio je da je Evropska unija odbila sve prijedloge prevoznika sa Zapadnog Balkana u vezi sa rješavanjem problema njihovog boravka u Šengen zoni, prenosi Euronews, pozivajući se na Tanjug.

„Posljednji sastanak s njima bio je katastrofalan. Nisu prihvatili ništa što smo predložili, samo su rekli — uklopite se u pravilo 90/180, drugačije ne može“, rekao je Mandić.

On je potvrdio da je donesena odluka o ponovnoj blokadi teretnih prelaza, ali da tačan datum još nije poznat jer se čeka dogovor sa kolegama iz drugih zemalja regiona.

„Donijeli smo odluku da idemo ponovo na blokade, ali moramo da usaglasimo proceduru sa kolegama iz drugih zemalja Zapadnog Balkana. Kada usaglasimo termin, odredićemo tačan datum“, naglasio je Mandić.

Prema navodima Vijesti, kompromisni prijedlozi upućeni Evropskoj komisiji ocijenjeni su kao „nemogući i suprotni šengenskim pravilima“, dok je sugerisano da vozači prijave boravak u nekoj od članica EU, što su prevoznici odbili.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević poručila je da će država nastaviti da traži poseban status za profesionalne vozače kamiona u Šengen zoni, ocjenjujući zahtjeve kao opravdane.

Sporno pravilo 90/180

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije krajem januara su već blokirali teretne prelaze zbog primjene pravila prema kojem vozači iz zemalja van EU mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana.

Zbog prirode posla, profesionalni vozači taj limit dostižu veoma brzo, nakon čega im prijeti deportacija ili zabrana ulaska u EU.

U radnoj verziji nove strategije EU za vize navodi se da profesionalci iz trećih zemalja, poput vozača kamiona, umjetnika, sportista i stručnjaka na prekograničnim projektima, imaju potrebu za dužim boravkom bez namjere trajnog nastanjivanja.

Prevoznici upozoravaju da primjena postojećih pravila direktno ugrožava njihov rad i opstanak transportnih firmi u regionu Zapadnog Balkana.