Brisel odbio sve prijedloge za izuzeće iz pravila 90/180

Izvor: EUpravo zato/Dominika Zarzycka / Alamy / Alamy / Profimedia

Pregovori zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom komisijom o ograničenju boravka drumskih prevoznika u Šengenu nijesu dali rezultate, pa su mogući novi protesti i blokade granica i luka, saznaju Vijesti.

Od aprila na snagu stupa pravilo 90/180, prema kojem vozači iz regiona u periodu od 180 dana mogu boraviti i raditi u EU najviše 90 dana. Prevoznici upozoravaju da će zbog čekanja i procedura efektivno moći da rade tek desetak dana mjesečno, čime postaju nekonkurentni u odnosu na firme iz EU, pišu Vijesti.

Na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije odbijeni su svi prijedlozi regiona – od posebnih viza za profesionalne vozače do drugačijeg obračuna tranzitnog vremena. Iz Brisela je poručeno da „vozači moraju da se adaptiraju na pravilo 90/180“, dok je kao jedina opcija ponuđeno uzimanje nacionalnih viza u nekoj od članica EU, što su prevoznici ocijenili neprihvatljivim.

Udruženja prevoznika iz Crne Gore, Srbije, BiH i Sjeverne Makedonije danas odlučuju o daljim koracima. Ukoliko ne dođe do pomaka, novi protesti mogli bi biti organizovani krajem februara ili početkom marta, a pojedini prevoznici najavljuju i radikalnije blokade.