Poreska uprava tvrdi da zastoj nije tehnički, već posljedica neusklađenih propisa

Izvor: poreska uprava Crne Gore

Od početka 2026. godine u Crnoj Gori nije registrovano nijedno novo preduzeće, a privrednici tvrde da se to dešava zbog nefunkcionisanja novog poreskog sistema. Iz Poreske uprave (PU) za CdM poručuju da zastoj nije tehničke, već normativne prirode. Građani i privrednici kažu da, osim problema sa osnivanjem firmi, ne mogu blagovremeno dobiti potvrde o izmirenim poreskim obavezama, već na njih čekaju i do 15 dana, dok je ranije taj rok bio znatno kraći.CdM je tim povodom kontaktirao Poresku upravu Crne Gore, iz koje su pojasnili da izazovi u dijelu registracije društava nijesu tehničke prirode.

Kako navode, riječ je o normativnim pitanjima, prije svega o neusklađenosti pojedinih odredbi Zakona o privrednim društvima sa drugim propisima koji uređuju postupke ovjere i pripreme dokumentacije prije same registracije.

„Ta situacija stvara određeni nivo pravne nesigurnosti u pojedinim procedurama i već je prepoznata kao pitanje koje zahtijeva izmjene zakonskog okvira. Kroz novi Integrisani registar i menadžment sistem (IRMS) kontinuirano se podnose i obrađuju zahtjevi i dokumentacija, bez razlike u tehničkom funkcionisanju u odnosu na druge procese u sistemu. Ne radi se o potrebi za tehničkim prelaznim rješenjem, koje zakonom nije ni predviđeno, već o potrebi usklađivanja propisa kako bi svi segmenti ovog procesa bili u potpunosti operativni“, ističu iz PU.

Tvrde da trenutni zastoj u procesu registracije ni na koji način nije povezan sa novim sistemom, što, kako navode, potvrđuje i broj primljenih poreskih prijava i obrađenih zahtjeva.

„Zaključno sa 19. februarom, kroz IRMS je predato 101.733 poreskih prijava, dominantno PDV i IOPPD izvještaja, dok je broj elektronski primljenih, obrađenih i uručenih predmeta 10.080. U posljednje dvije sedmice dnevno se obrađuje između 600 i 800 predmeta, a brzina se kontinuirano povećava“, naglašavaju iz PU.

Iz Poreske uprave podsjećaju da je IRMS složen informacioni sistem koji prvi put objedinjuje više ranije odvojenih sistema i procedura u jedinstvenu platformu, s ciljem unapređenja efikasnosti i kvaliteta usluga prema poreskim obveznicima i građanima.

Sistem je, kako navode, prošao višefazna testiranja prije puštanja u produkciju, ali praksa pokazuje da nijedan informacioni sistem ovakvog obima ne može u potpunosti simulirati sve realne situacije prije početka masovne upotrebe.

„Zbog toga je predviđena faza stabilizacije, tokom koje se sistem dodatno prilagođava stvarnim uslovima rada. Na zahtjev poreskih obveznika, u situacijama kada nijesu mogli pristupiti portalu ili preuzeti dokumenta iz pojedinačnih tehničkih ili proceduralnih razloga, izdavane su i papirne verzije izvoda, uvjerenja i potvrda“, kažu u PU.

Iz Poreske uprave poručuju da je riječ o privremenoj i izuzetnoj mjeri, usmjerenoj na obezbjeđivanje kontinuiteta poslovanja i pravne sigurnosti, te da će se primjenjivati i ubuduće u pojedinačnim slučajevima, do potpunog otklanjanja prepreka i pune operativne primjene elektronski potpisanih dokumenata.

„Na ovaj način obezbjeđuje se da poreski obveznici mogu nesmetano ostvarivati svoja prava i izvršavati obaveze, uz zadržavanje punog opredjeljenja za digitalni model poslovanja kao standard“, zaključili su iz PU za CdM.