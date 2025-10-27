Iz policije apeluju na građane da pokažu visok nivo odgovornosti i suzdržanosti, da ne podliježu manipulacijama i instrumentalizaciji od strane pojedinih faktora...

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Na predlog vršioca dužnosti direktora Uprave policije (UP), Lazara Šćepanovića, održan je hitan kolegijum na kom su dogovorene mjere šire strategije u odnosu na boravak stranih državljana u Crnoj Gori, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi u saopštenju, na kolegijumu su prisustvovali pomoćnici direktora Sektora za borbu protiv kriminala, Sektora granične policije, Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, načelnik Regionalnog centra bezbjednosti "Centar", direktor Poreske uprave kao i predstavnik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Kako su kazali, te aktivnosti će omogućiti efikasan odgovor i primjenu restriktivnijih mjera koje se odnose na boravak stranaca, pojačane kontrole za vrijeme kretanja, rada i boravka stranaca, hitne i detaljne kontrole svih privrednih subjekata gdje se kao osnivači javljaju strani državljani, fizičkih i pravnih lica, te u slučaju utvrđenih nepravilnosti shodno odredbama Zakona o strancima, iniciranje prestanka dozvola za privremeni boravak i rad za osnivače firmi i sve zaposlene, kao i represivne mjere i radnje prema svim licima koja vrše krivična djela i prekršaje u Crnoj Gori.

"Uzimajući u obzir nedavne događaje, kao i aktuelni događaj narušavanja javnog reda i mira i vršenja krivičnih djela, te sve izraženije širenje govora mržnje i netačnih informacija na društvenim mrežama, Uprava policije će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju očuvanja unutrašnje i nacionalne bezbjednosti", ističe se u saopštenju UP.

Iz policije apeluju na građane da pokažu visok nivo odgovornosti i suzdržanosti, da ne podliježu manipulacijama i instrumentalizaciji od strane pojedinih faktora, te da prepuste organima za sprovođenje zakona da, u okviru svojih nadležnosti, preduzmu sve neophodne mjere i radnje na sprečavanju i sankcionisanju svih oblika nezakonitog ponašanja.

"Napominjemo da će svako jednostrano, neodgovorno i nezakonito ponašanje koje može dovesti do ugrožavanja bezbjednosti i eskalacije nasillja, podsticanja netrpeljivosti ili narušavanja javnog reda i mira i vršenja krivičnih djela biti sankcionisano i procesuirano bez izuzetka, u skladu sa zakonom, uz uvjerenje da Uprava policije ima kapacitete i odlučnost da očuva javni red i mir, sigurnost svih građana i vladavinu prava na cijeloj teritoriji Crne Gore. Uprava policije ostaje posvećena zaštiti mira, stabilnosti i građanskog karaktera Crne Gore", piše se u saopštenju.

Od ovog momenta, kako se navodi, UP angažuje pune kapacitete i taktičke jedinice policije - Specijalnu i Posebnu jedinicu policije, kao i sve raspoložive kapacitete jedinica za javni red i mir, Sektora za borbu protiv kriminala i drugih organizacionih jedinica, koje će biti angažovane pojačano na terenu sa ciljem prevencije, sprečavanja planiranja, i realizacije nezakonitih aktivnosti od strane pojedinaca i grupa koje pokušavaju da hibridnim djelovanjem i instrumentalizacijom pojedinačnog slučaja uznemire javnost, plasiraju dezinformacije i izazovu osjećaj nesigurnosti kod građana.

"S tim u vezi, policijski službenici će proaktivno pratiti bezbjednosnu situaciju na terenu, kao i dešavanja i objave u javnom prostoru i na društvenim mrežama koje pozivaju na nasilje, i govor mržnje i u skladu sa istim preduzimati odgovarajuće mjere i radnje u saradnji sa državnim tužilaštvima", zaključuje se u saopštenju UP.