U Crnoj Gori trenutno posluje 31.814 preduzeća u vlasništvu stranih državljana sa prihodom u 2024. od skoro 199 miliona eura, podaci su Poreske uprave.

Izvor: poreska uprava Crne Gore

Za ekonomskog analitičara Vasilija Kostića – više takvih firmi je logična posljedica većeg broja stranih državljana u Crnoj Gori – smatra da je to dobro za domaću ekonomiju.

“Vjerovatno su ti građani zaposleni u svojim kompanijama i na taj način ne prave pritisak na opšte makroekonomske pokazatelje i na budžetske izdatke u Crnoj Gori. U svakom slučaju kad raste broj kompanija potencijalno raste i bruto društveni proizvod, a osim toga, destinacije koje su odabrane da budu destinacije biznisa dobijaju na atraktivnosti u očima drugih investitora. Makroekonomski doprinosi nečega takvog su vrlo značajni. Naravno, podrazumijeva se da se ti biznisi obavljaju na legalan način“, kazao je za RTV Podgorica Kostić.

Kostić naglašava da bi država trebalo stimulativnim ili destimulativnim mjerama da usmjerava taj proces kako bi se biznisi razvijali u oblastima koje su najpotrebnije za razvoj Crne Gore.

“U svakom slučaju i sa kulturološkog i drugog stanovišta je vrlo značajno da naša sredina bude obogaćena i strancima. Ako sa biznis aspekta pogledamo to je svaka nova sredina ili novi ljudi iz različitih sredina donose druge kulturološke, sociolološke pa i preduzetničke navike i od toga ima i domicilno stanovništvo koristi“, naveo je Kostić.

Prema zvaničnoj statistici najviše stranih kompanija je iz Turske, čak 33 odsto ili 9.818. Kompanije u vlasništvu Rusa čine 24 odsto – 7.2 hiljade, a Srbija je na trećem mjestu sa 3.220, ili 11 odsto. Slijede Ukrajina, Njemačka i Italija. Čak 24 odsto stranih firmi bavi se trgovinom na veliko i malo, a građevinarstvom 13,4 odsto, odnosno nešto više od četiri hiljade kompanija.