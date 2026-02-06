Zahtjevi će se smatrati blagovremenim zbog tehničkih problema u IRMS sistemu

Izvor: MONDO

Poreska uprava Crne Gore produžila je rok za podnošenje zahtjeva za paušalno oporezivanje do 27. februara, saopšteno je iz te institucije.

Kako navode, razlog za produženje roka su objektivne tehničke okolnosti vezane za puštanje u produkciju IRMS sistema.

„Zbog objektivnih tehničkih okolnosti vezanih za puštanje u produkciju IRMS-a, blagovremeno podnijetim zahtjevima za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti za tekuću godinu smatraće se zahtjevi podnijeti zaključno sa 27. februarom“, saopštili su iz Poreske uprave.

Iz ove institucije napominju da su poreski obveznici dužni da zahtjeve podnesu nadležnim područnim jedinicama, odnosno ekspoziturama, i to u papirnoj formi, na obrascu ZPO, koji je propisan Pravilnikom o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

Podsjećaju i da je Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica propisana gornja granica prihoda za paušalno oporezivanje u iznosu do 30.000 eura.

„Poreska uprava i ovim putem zahvaljuje poreskim obveznicima na razumijevanju, uz napomenu da izvođač projekta, u koordinaciji sa Poreskom upravom, preduzima mjere na otklanjanju tehničkih izazova na sistemu, kako bi se u što kraćem vremenskom okviru izvršila stabilizacija i optimizacija svih funkcionalnosti IRMS sistema“, dodaje se u saopštenju.