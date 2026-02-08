Rast saobraćaja potvrđuje sve veću upotrebu prioritetne dionice Bar–Boljare

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Auto-putem Princeza Ksenija od početka godine saobraćalo je 257,46 hiljada vozila, pokazuju podaci objavljeni na zvaničnom sajtu Monteputa.

Trend rasta intenziteta saobraćaja bilježi se iz godine u godinu. Tokom prošle godine auto-putem je prošlo oko 3,2 miliona vozila, dok je u 2024. zabilježeno 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona vozila.

Prioritetna dionica auto-puta Bar–Boljare, poznata kao auto-put Princeza Ksenija, svečano je otvorena 13. jula 2022. godine, dok je dan kasnije puštena u redovan saobraćaj. Prvih sedam dana korišćenje auto-puta bilo je besplatno, nakon čega je uvedena naplata putarine.

Cijena putarine iznosi 1,5 eura za motocikle, 3,5 eura za putnička vozila, dok autobusi i teretna vozila plaćaju 17 eura.

Ukupna dužina prve dionice auto-puta iznosi 41,5 kilometara, a infrastrukturno je jedan od najzahtjevnijih projekata u Crnoj Gori. Na trasi se nalazi 20 mostova, devet mostova na rampama petlji, dva nadvožnjaka, osam podvožnjaka, 7,2 kilometra betonskih zidova, kao i 16 dvocijevnih tunela.

Dionica raspolaže sa četiri petlje – Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo – preko kojih je ostvarena veza sa postojećom putnom mrežom, uz naplatne rampe.

Maksimalna dozvoljena brzina kretanja na ovoj dionici auto-puta ograničena je na 100 kilometara na sat.