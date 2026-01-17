Monteput navodi i da su na konačnu cijenu uticali rast cijena materijala i energije, nedostatak radne snage i nepovoljni uslovi na međunarodnom tržištu, pa je ponuđena cijena realan odraz tržišne vrijednosti i složenosti projekta.

Cijena gradnje druge dionice auto-puta Mateševo–Andrijevica porasla je zbog razlike između inicijalne procjene iz 2019. godine i ponude izabranog kineskog konzorcijuma POWERCHINA Ltd. – STECOL – PCCD, saopštili su iz Monteputa.

Izabrani konzorcijum ponudio je 693,97 miliona eura, dok je idejni projekat iz 2019. predviđao 638 miliona eura, uključujući 15 odsto nepredviđenih radova. Monteput objašnjava da je ponuda formirana prema FIDIC modelu ugovaranja (Design & Build), koji podrazumijeva da izvođač preuzima dio rizika, posebno zbog složenih geoloških uslova i zahtjevne trase.

Kako navode, cijena nije formirana samo na osnovu idejnog projekta, već i na osnovu dodatnih zahtjeva investitora i ugovornih obaveza koje nisu bile predviđene prethodnom dokumentacijom. Među njima su:

trake za spora vozila na nizbrdnim dionicama sa nagibom većim od četiri odsto,

vatrogasni punkt i stacionar za zimsko održavanje kod tunela Trešnjevik,

detaljna lokacija deponija i pozajmišta, što ranije nije bilo precizno definisano.

Monteput navodi i da su na konačnu cijenu uticali rast cijena materijala i energije, nedostatak radne snage i nepovoljni uslovi na međunarodnom tržištu, pa je ponuđena cijena realan odraz tržišne vrijednosti i složenosti projekta.

Dionica Mateševo–Andrijevica finansira se kreditom EBRD od 200 miliona eura i bespovratnim sredstvima EU od 150 miliona eura.