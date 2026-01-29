Udruženje prevoznika Crne Gore donijelo je odluku o prekidu blokada graničnih prelaza. Izvršni direktor Vesko Šljivančanin ističe da su sastanci sa Vladom bili konstruktivni, dok građani i dalje povećano kupuju gorivo zbog ranijih nestašica.

Izvor: KURIR/D.Š.

Udruženje prevoznika Crne Gore danas je donijelo odluku da prekine blokade, a zvanična obustava počinje u 12 sati, saopšteno je iz „Dana“.

Nezvanično, prevoznici iz Srbije i Bosne i Hercegovine planiraju blokirati granične prelaze prema Crnoj Gori.

Izvršni direktor Udruženja, Vesko Šljivančanin, sinoć je za „Dan“ rekao da je sastanak sa predstavnicima Vlade i državnih uprava bio veoma konstruktivan.

„Smatramo da smo na dobrom putu do postizanja dogovora. Ovo nije kraj – danas bi trebalo da imamo još jedan sastanak na kojem očekujemo rješenje i dogovor za preostale probleme. Naišli smo na razumijevanje institucija, a prema njihovom mišljenju, većina naših zahtjeva je opravdana i realna“, izjavio je Šljivančanin za „Dan“.

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je u utorak da naftnih derivata ima samo za još nekoliko dana i apelovalo na građane da ne kupuju veće količine goriva. Ipak, građani su, kada su čuli ovu informaciju, kao i ranije, kupovali gorivo znatno više nego uobičajeno.