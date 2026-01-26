Danas započeta blokada graničnih prelaza za teretni saobracaj, koju sprovodi Udruženje prevoznika tereta Crne Gore, nanijeće veliku štetu poslovanju Luke Bar, saopšteno je iz ovo preduzeća.

Izvor: MONDO

“Blokada ulaza u Slobodnu zonu Luke Bar onemogućava funkcionisanje i redovno odvijanje posla ne samo kompanije “Luka Bar”AD, već i svih kompanija koje rade na lučkom području, odnosno u Slobodnoj zoni”, ističe se u saopštenju.

Kako su dodali, “Luka Bar” AD kao operater Slobodne zone nema nijedan mehanizam za prevazilaženje ove problematične situacije, niti bilo kakav uticaj na to da se blokada što prije okonča.

“Takođe, gubici u poslovanju su neminovni i teško nadoknadivi, tako da u ime preko 500 zaposlenih u “Luka Bar”AD, kao i svih ostalih čija egzistencija zavisi od poslovanja u lučkoj i pomorskoj djelatnosti, apelujemo da blokada što kraće traje i da se ulože napori za iznalaženje rješenja za izlazak iz ove situacije”, zaključuje se u saopštenju, piše CdM.