Protest će kako je najavljeno trajati do ispunjenja zahtjeva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Protest je prijavjen Upravi policije, iz koje “Vijesti” očekuju odgovore u vezi sa ovim protestom. Crnogorski prevoznici su protest upozorenja održali vožnjama kroz Podgoricu krajem decembra.

Prevoznici su o protestu juče obavijestili i Privrednu komoru. Iz više odbora PKCG “Vijestima” su juče saopštili da će ove blokade i prekid teretnog transporta izazvati probleme u snabdijevanju privrede, ali i trgovačkih lanaca, jer je Crna Gora izuzetno uvozno zavisna kada je u pitanju snabdijevanja prehrambenih namirnica, roba široke potrošnje, ali i sirovina za domaću proizvodnju.



U protestu će kako je “Vijestima”, saopšteno iz ovog Udruženja, učestvovati 137 firmi registrovanih za prevoz tereta sa više stotina vozača podijeljenih u nekoliko grupa.

Slične proteste juče su najavili i prevoznici iz BiH i Srbije, a oni će većinom blokirati puteve prema susjednim članicama EU.

ETIAS Uredba, čija primjena počinje od 10. aprila, prevoznicima iz regiona omogućava da u 180 dana mogu najviše 90 dana boraviti-raditi u zemljama Šengen zone, a ukoliko su zbirno u svim svojim turama za 90 dana imali duži boravak, dobijaju zabranu ulaska. Prevoznici smatraju da će im to onemogućiti rad, odnosno da neće biti konkurentni sa prevoznicima iz članica EU i da će ostati bez posla i prihoda za svoje porodice.

Prevoznici će magistralne puteve, prema informacijama “Vijesti”, blokirati u neposrednoj blizini graničnih prelaza tako što će na svako od tih mjesta postaviti po četiri tegljača (dva po smjeru) na kojima će stajati transparent udruženja sa porukom o zahtjevima.

Tako će, prema pripremljenom planu, prevoznici iz Nikšića zauzeti pozicije na graničnim prelazima Vraćenovići i Ilino brdo prema BiH, dok će njihove kolege iz Bijelog Polja “zauzeti” granični prelaz Dobrakovo.

Prevoznici iz Podgorice, Zete i Danilovgrada zaduženi su za granični prelaz Božaj prema Albaniji, a iz Pljevalja za prelaze Ranče prema Srbiji i Metaljka prema BiH.

Prevoznici iz Bara blokiraće prilaz Lucu Bar, a sa Cetinja i drugi sa primorja će se pozicioniratina u blizini graničnog prelaza Debeli brijeg prema Hrvatskoj. Njihove kolege iz Rožaja blokiraće prilaze graničnim prelazima Dračenovac prema Srbiji i Kula prema Kosovu. Beranci će biti u rezervi i po potrebi pomoći na Dobrakovu, Dračenovcu i Kuli.