Ugovorena vrijednost radova je 790.000 eura, a izvođač je firma "Geotin MNE". Kako je kazao Bajko Vučićević, direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, rok za izvodenje radova je 95 kalendarskih dana.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Glavnim projektom je previđena rekonstrukcija Ulice slobode, od Njegoševe ulice do Bulevara Ivana Crnojevića, u dužini od oko 100 metara. Kolovozna površina je širine sedam metara sa proširenjem kolovoza u raskrsnici tri metra. Za oivičenje kolovoza previđen je kameni ivičnjak. Na dijelu pješačkih prelaza predviđeni su oboreni i prelazni kameni ivičnjaci, kao i rampe za lica smanjene pokretljivosti sa taktilnim površinama. Trotoari su predviđeni od kamenih ploča sa postavljenim taktilnim elementima i sa urbanim mobilijarom. Širina obostranih trotoarskih površina je promjenljiva od 3,9 do 6 metara. U jednom dijelu proširenje trotoara do postojećih objekata iznosi oko 12 metara", kazao je Vučićević, kako prenosi Dan.

On je istakao da je pejzažno uređenje projektovano u skladu sa saobraćajno-arhitektonskim rješenje, namjenom objekta, kao i sa organizacijom i veličinom slobodnih površina.

"U cilju staranja funkcionalnog, estetski skladnog ambijenta i urbane afirmacije lokacije, kompozicionim rješenjem akcenat je dat dekorativnoj i sanitarno-zaštitnoj funkciji zelenila. Od prateće komunalne infrastrukture planirana je izgradnja vodovoda, atmosferske, fekalne i tk kanalizacije i javna rasvjeta", istakao je Vučićević.

Zbog radova u ovom dijelu ulice zabranjen je saobraćaj do 25. oktobra, kako prenosi Dan.