Ministarstvo javnih radova (MJR) saopštilo je danas da je raspisan javni tender za izvođenje pripremnih radova na izgradnji Bulevara Velje brdo sa pratećom infrastrukturom.

Izvor: Ministarstvo javnih radova

Pripremni radovi se odnose na realizaciju svih neophodnih aktivnosti koje prethode početku izgradnje saobraćajnice i prateće infrastrukture, a koje će se izvoditi u skladu sa važećom tehničkom dokumentacijom, važećim propisima i primjenjivim standardima, navodi se u saopštenju.

"Izgradnjom budućeg bulevara obezbijediće se kvalitetno saobraćajno povezivanje postojećih putnih pravaca sa novim urbanim naseljem na Veljem brdu, čime će se unaprijediti dostupnost, mobilnost i ukupni kvalitet života budućih stanovnika ovog dijela grada", ističe se u saopštenju MJR.

Iz tog Vladinog resora dodaju da raspisivanjem tendera za izvođenje pripremnih radova projekat izgradnje Bulevara Velje brdo ulazi u konkretnu fazu realizacije, čime se potvrđuje opredijeljenost za unapređenje putne infrastrukture i održivi urbani razvoj.