Ministarstvo javnih radova (MJR) saopštilo je danas da je raspisan javni tender za izvođenje pripremnih radova na izgradnji Bulevara Velje brdo sa pratećom infrastrukturom.
Pripremni radovi se odnose na realizaciju svih neophodnih aktivnosti koje prethode početku izgradnje saobraćajnice i prateće infrastrukture, a koje će se izvoditi u skladu sa važećom tehničkom dokumentacijom, važećim propisima i primjenjivim standardima, navodi se u saopštenju.
"Izgradnjom budućeg bulevara obezbijediće se kvalitetno saobraćajno povezivanje postojećih putnih pravaca sa novim urbanim naseljem na Veljem brdu, čime će se unaprijediti dostupnost, mobilnost i ukupni kvalitet života budućih stanovnika ovog dijela grada", ističe se u saopštenju MJR.
Iz tog Vladinog resora dodaju da raspisivanjem tendera za izvođenje pripremnih radova projekat izgradnje Bulevara Velje brdo ulazi u konkretnu fazu realizacije, čime se potvrđuje opredijeljenost za unapređenje putne infrastrukture i održivi urbani razvoj.