Skupština Crne Gore je danas nastavila rad. Poslanici postavljaju pitanja ministrima.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Ministarku javnih radova Majdu Adžović poslanik DPS-a Mihailo Anđušić je pitao kada se mogu očekivati prva useljenja u zgrade na Veljem brdu.

“Podsjetiću samo da je premijer Milojko Spajić građanima obećao da će sredinom 2026. biti prva useljenja”, istakao je Anđušić.

Adžović je kazala kako “ne bi licitirala rokovima”.

“Razlozi su u kompleksnosti projekta, potrebi sinhronizacije brojnih institucija”, dodala je ona.

Anđušić je rekao da nije dobio nikakav odgovor na pitanje.

“Nama ovdje ljudi iz Vlade ne mogu dati ni okvirni rok završetka, a ne kad će biti prva useljenja. Vi ne možete da demantujete sopstvenog premijera i razumijem to. Ali i Vi i ja znamo da je Spajić iznio neistinu da će 2026. biti useljeni prvi stanari. Možete li makar to da potvrdite? Ne možete, ne možete ni da klimnete glavom”, naglasio je on.

Prema njegovim riječima useljenja neće biti ni 2026. ni 2027. godine.

“Znači, mi čujemo da će do kraja godine možda biti izabran izvođač za bulevar u podnožju Veljeg brda. Pa vi sad zamislite koliko je daleko useljenje”, dodao je Anđušić.