Izvor: Mondo/Goran Sivački

Uprava za igre na sreću kontinuirano ostvaruje rast prihoda od igara na sreću i nagradnih igara, a u prvih osam mjeseci tekuće godine ukupni prihodi iznose 25.966.396,31 eura, što predstavlja porast od 24,29 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, navode u saopštenju, prenosi CdM.

“Samo u avgustu prihod je iznosio 5.194.656,43 eura, što je za 64,83 odsto više u poređenju sa istim mjesecom 2024. godine. U navedenom periodu ostvaren je značajan rast po osnovu priređivanja kazinskih igara, sa ukupnim prihodom od 5.250.448,93 eura i povećanjem od 67,93 odsto”, ističu iz Uprave za igre na sreću.

Ukupni prihodi u segmentu igara na sreću putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava bilježe rast od 26,40 odsto, u iznosu od 9.422.928,95 eura. Pored toga, prihod po osnovu priređivanja igara na sreću u automat klubovima iznosi 4.898.972,83 eura, uz povećanje od 24,12 odsto.

Ukupni prihodi od kladioničkih igara iznose 6.353.730,69 eura, što predstavlja povećanje od 0,49 odsto, dodaje se u saopštenju, piše CdM.

“Ove vrijednosti nedvosmisleno potvrđuju stabilan rast i razvoj sektora igara na sreću, uz liderstvo Uprave u sprovođenju savremenih rješenja i primjenu jedinstvenog informacionog sistema za nadzor, koji omogućava efikasno praćenje i značajno doprinosi suzbijanju sive ekonomije. U skladu sa svojim nadležnostima, Uprava za igre na sreću nastavlja intenzivnu saradnju sa Ministarstvom finansija u cilju realizacije ekonomskih politika Vlade Crne Gore, promovišući odgovorno priređivanje i zaštitu javnog interesa”, zaključuju u saopštenju.