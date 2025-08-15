Nakon više od dvije decenije, Crna Gora je dobila savremeni i funkcionalan Zakon o igrama na sreću, kojim se po prvi put sveobuhvatno uređuje jedna od najdinamičnijih i najosjetljivijih industrija.

Izvor: MONDO/D. J.

Ministarstvo finansija je, kroz temeljnu i inkluzivnu reformu, preuzelo vodeću ulogu u uspostavljanju sistema koji podrazumijeva jači nadzor, jasna pravila i snažniju zaštitu javnog interesa, saopštilo je Ministarstvo finanasija (MF), prenosi CdM.

Kako se navodi u saopštenju, industrija igara na sreću je u prethodnom periodu prošla kroz ubrzan tehnološki i komercijalni razvoj, dok je stari zakonski okvir bio zastareo i nedovoljno efikasan. Novi zakon, koji je stupio na snagu 14. avgusta, ispravlja uvodi moderna rješenja koja omogućavaju bolju kontrolu, odgovorno poslovanje i stabilan institucionalni okvir.

“Rad na zakonu trajao je gotovo dvije godine i vođen je kroz otvoreni dijalog sa svim relevantnim stranama, od predstavnika industrije i regulatornih tijela, do organizacija civilnog društva. Ministarstvo finansija je, kao predlagač zakona, uspješno uskladilo često suprotstavljene zahtjeve, uz poseban fokus na prevenciju zloupotreba, borbu protiv pranja novca i smanjenje rizika od zavisnosti”, naveli su iz MF-a, piše CdM.

Javna dostupnost da, agresivno oglašavanje – ne

Jedna od ključnih novina odnosi se na regulaciju oglašavanja, koje je do sada bilo bez ikakve samoregulacije i bez dovoljne zakonske osnove. Novi zakon donosi jasna ograničenja u ovoj oblasti, posebno imajući u vidu izuzetnu dostupnost priređivača i njihove ponude, kao i činjenicu da se oglašavanje vrši na raznovrsnim i često teško kontrolisanim medijskim kanalima.

“Ministarstvo finansija jasno ističe da je cilj smanjenje agresivnosti reklamnih sadržaja i veća zaštita osjetljivih grupa, naročito maloljetnih lica. Novi zakon prepoznaje važnost zaštite zdravlja građana i sprječavanja negativnih obrazaca ponašanja, što je u skladu sa najboljim međunarodnim praksama”, navode u saopštenju, prenosi CdM.

Sve norme u oblasti oglašavanja, ističu, su već stupile na snagu, a sa njihovim sadržajem relevantni subjekti upoznati su još od faze javne rasprave. Uprkos pokušajima da se umanji značaj ovih ograničenja, Ministarstvo podsjeća da su slični mehanizmi regulacije prisutni u evropskoj i široj međunarodnoj praksi.

“Takođe, važno je istaći da retroaktivna primjena propisa ne postoji, odredbe se odnose isključivo na buduće slučajeve, čime je ispoštovana pravna sigurnost i predvidivost za sve strane”, dodaju iz MF-a, prenosi CdM.

Partnerstvo i nadzor – osnova za efikasnu primjenu

Ministarstvo finansija i Uprava za igre na sreću izražavaju zahvalnost svim učesnicima procesa, čije su sugestije i komentari doprinijeli kvalitetu zakonskog rješenja. Kroz desetine održanih sastanaka obuhvaćeni su različiti interesi, od velikih i malih priređivača, do organizacija koje se bave zaštitom potrošača i maloljetnika.

“U međuvremenu su značajno unaprijeđeni informatički sistemi nadzora, proširena su inspekcijska ovlašćenja, a institucije su apsolutno spremne da primjenu zakona sprovedu u partnerstvu sa industrijom, ali uz jasan fokus na javni interes”, pojašnjavaju.

Kako zaključ.uju, ministarstvo ostaje dosljedno u svojoj misiji da, kroz sistemske i odgovorne mjere, unaprijedi regulaciju sektora, poveća transparentnost i obezbijedi dugoročne koristi, kako za privredu, tako i za građane Crne Gore.