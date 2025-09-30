Prosječna zarada (bruto) u avgustu iznosila je 1.210 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 1.015 eura, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT.

“Prosječna (neto) zarada u avgustu u odnosu na jul zabilježila je rast od 0,1 odsto, dok je prosječna (neto) zarada u avgustu 2025. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 17,9 odsto”, istakli su iz MONSTAT-a.

Ukoliko se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu u odnosu na julzabilježile rast od 0,5 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,4 odsto.

Po sektorima djelatnosti, prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u avgustu u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje (dva odsto), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,9 odsto), Ostale uslužne djelatnosti (1,5 odsto), Snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (1,4 odsto), Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala (1,3 odsto), Vađenje ruda i kamena (0,8 odsto), Prerađivačka industrija (0,7 odsto) i Obrazovanje (0,2 odsto).

Pad je zabilježen u sljedećim sektorima: Zdravstvena i socijalna zaštita (2,1 odsto), Usluge smještaja i ishrane (1,7 odsto), Umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti (1,7 odsto), Poslovanje nekretninama (1,4 odsto), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,4 odsto), Snabdjevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa; uklanjanje otpada i slične aktivnosti (1,2 odsto), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (jedan odsto), Saobraćaj i skladištenje (0,8 odsto), Građevinarstvo (0,3 odsto) i Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (0,2 odsto).