Da se nekima isplatilo raditi, govori i podatak da gotovo šest hiljada penzionera svakog mjeseca prima iznos veći od prosječne zarade.

Najveća penzija isplaćena u Crnoj Gori dostiže iznos od 3.508,48 eura, što je ekvivalentno otprilike tri i po prosječne zarade u državi. Iznad prosječne plate nalazi se skoro šest hiljada penzionera, dok najveću grupu čine oni sa minimalnim primanjima. Prema podacima koje Fond PIO dostavio portalu Bankar, svaki drugi penzioner prima zakonski propisanu minimalnu penziju od 450 eura, odnosno mjesečno za život ima na raspolaganju iznos koji je više nego dvostruko manji od prosječne zarade.

Najviši iznos penzije, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, definisan je limitiranom vrijednosti ličnog koeficijenta osiguranika, koji ne može biti veći od četiri, kažu u Fondu PIO. Kako ističu, zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju nije ograničena dužina penzijskog staža koji utiče na visinu penzije, tako da se prilikom izračuna uzima i penzijski staž duži od 40 godina.

“Prema podacima iz isplatne baze Fonda PIO Crne Gore, najviša isplaćena penzija u Crnoj Gori iznosi 3.508,48 eura i predstavlja izuzetak, s obzirom na izuzetno dug staž osiguranja ostvaren na mjestu sa beneficiranim stažom osiguranja”, kazali su za portal Bankar iz Fonda PIO.

“U Crnoj Gori 5.854 penzionera prima penziju u iznosu većem 1.000 eura. Od tog broja 85 penzionera prima penziju u iznosu iznad 2.000 eura”, navode u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

S druge strane najveći broj penzionera u Crnoj Gori prima 450 eura, koliko iznosi zakonon zagarantovan iznos najniže penzije. Nakon stupanja na snagu izmjena i dopunama Zakona o PIO 1. januara 2024. godine, propisano je da korisnici prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju pripada razlika primanja do najnižeg iznosa penzije.

“Prema podacima iz isplatne baze za mjesec septembar 2025. godine, broj korisnika koji prima penziju u iznosu od 450 eura je 48.244 dok je za isti mjesec isplaćeno 15.915 razlika do najnižeg iznosa penzije tj. do iznosa 450 eura. Iz navedenog proizilazi da 54,54 % penzionera prima penziju u iznosu od 450 eura”, kažu u Fondu PIO.

Prema podacima Fonda PIO, ukupno 13.997 penzionera u Crnoj Gori prima penziju u rasponu od minimalne do prosječne, odnosno između 450,01 i 543,12 eura, koliko iznosi prosječna penzija za septembar bez obračunatih razlika. Iznad tog iznosa, 6.610 korisnika prima penziju između prosječne vrijednosti i 600 eura, dok 16.303 penzionera primaju između 600 i 800 eura. U kategoriji penzija od 800 do 1.000 eura nalazi se dodatnih 7.526 korisnika.

“Fond penzijskog i invalidskog osiguranja je sa septembarskom penzijom isplatio 117.645 korisnika penzije u Crnoj Gori, raspoređenih po sledećoj strukturi: starosne penzije 72.562 ili 61,68 % korisnika, invalidske penzije 16.827 ili 14,30 % korisnika i porodične penzije 28.256 ili 24,02 % korisnika. Od ovog broja 19.870 korisnika penzije ima više od 40 godina radnog

staža, što čini 16,89 % od broja penzionera koji se isplačuju u Crnoj Gori”, navode u Fondu PIO.

Ističu i da se u narednom period ne očekuje povećanje broja penzionera u narednom periodu, obzirom da je produženo važenje odredbi Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o zaštiti i spašavanju, koji propisuju povoljnije uslove za penzionisanje policijskih službenika i pripadnika službe zaštite do 31. decembra 2028.godine.

“Takođe napominjemo, da prema prelaznim i završnim odredbama Zakona o PIO osiguranik-žena ostvaruje pravo na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima, kao i osiguranici koji ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu penziju, što može uticati na povećanje broja penzionera u narednom periodu”, objašnjavaju iz Fonda PIO.