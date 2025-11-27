Svi penzioneri, kojima su u posljednje dvije godine bile zamrznute minimalne penzije na 450 eura, u narednoj godini će dobiti redovno povećanje kao i ostali korisnici penzijsko-invalidskog osiguranja, kazali su "Danu" iz Fonda PIO.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja tokom godine usklađuju se tri puta i to 1. januara, 1. maja 1. septembra u skladu sa parametrima o rastu zarada i potrošačkih cijena u četvoromjesečnom periodu. Posljednjim izmjenama Zakona o PIO ova odredba se nije odnosila na korisnike najnižeg iznosa penzije, tj. najniža penzija iz člana 29. Zakona koja iznosi 450 eura nije se usklađivala u 2024. i 2025. godini. Međutim, kako je ova odredba vremenski ograničena, to znači da će se sva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, počev od 1. januara 2026. godine usklađivati, u skladu sa članom 58. Zakona o PIO", naveli su iz Fonda PIO, na čijem čelu je Vladimir Drobnjak.

Prema statističkim podacima, za septembar 2025. godine ostvareno je pravo na isplatu ukupno 131.824 korisnika. Od tog broja 128.425 su korisnici prava na penziju (starosna, invalidska, porodična), a 3.399 su korisnici ostalih prava (tuđa njega i pomoć, tjelesno oštećenje, naknada invalidima rada i dodatak na spomenicu), piše Dan.

,,Prema podacima iz isplatne baze za septembar 2025. godine, broj korisnika koji primaju penziju u iznosu od 450 eura je 48.244, dok je za isti mjesec isplaćeno 15.915 razlika do najnižeg iznosa penzije, tj. do iznosa 450 eura. Iz navedenog proizilazi da 54,54 odsto penzionera prima penziju u iznosu od 450 eura", precizirali su iz Fonda.

Budžet Fonda PIO je u ovoj godini bio još zavisniji od Vlade u odnosu na 2024, iz razloga što je krajem prošle godine Vlada donijela odluku da umanji doprinose za dodatnih 10,5 odsto.

,,Preliminarni finansijski podaci za period januar-oktobar 2025. godine pokazuju da je Fond za navedeni period ostvario ukupne primitke u ukupnom iznosu od 664,29 miliona eura i veći su za 9,37 odsto u odnosu na isti period 2024. godine, kada su iznosili 607,38 miliona eura. Prihodi od doprinosa za deset mjeseci ove godine iznose 281,7 miliona eura i manji su za oko 37,3 odsto od prihoda od doprinosa ostvarenih u 2024. godini, koji su iznosili 450,97 miliona eura. Opšti prihodi budžeta – tj. nedostajuća sredstva ili deficit Fonda PIO, nominalno iznosi 382,6 miliona eura, što je skoro 2,5 puta više od deficita u 2024. godini, koji je iznosio 156,41 milion eura. Kumulativno posmatrano, za period januar-oktobar ove godine namjenski prihodi, tj. prihodi od doprinosa iznose 281,7 miliona eura, dok su opšti prihodi budžeta 382,6 miliona eura, što znači da nedostajuća sredstva, tj. deficit Fonda iznosi 382,6 miliona eura ili 57,6 odsto ukupnih izdataka. Naša procjena je da će se do kraja godine zadržati ovaj odnos", naveli su iz Fonda.