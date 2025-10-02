U avgustu su plaćeni dugovi od 7,5 miliona, tako da je od suficita u kasi ostalo 15,6 miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državne finansije su u avgustu, ekonomski najaktivnijem mjesecu, imale suficit od 23,2 miliona eura, koji je ostvaren jer nisu realizovane (plaćene) planirane obaveze budžeta za taj mjesec u iznosu od 80,8 miliona eura. Ostvareni prihodi države u ovom mjesecu bili su manji od planiranih za 4,3 miliona eura.

To je navedeno u izvještaju Ministarstva finansija o ostvarenju budžeta za avgust i za period januar-avgust ove godine. Da su realizovane sve planirane obaveze deficit budžeta u avgustu bi iznosio 57,6 miliona eura. U istom mjesecu prošle godine državne finansije su imale suficit (višak) od 50,6 miliona eura.

Za ovaj mjesec bili su planirani prihodi od 262,8 miliona eura, a dobijeno je 258,5 miliona eura. Od poreza na dodatu vrijednost u kasu su se slila 142,3 miliona eura ili šest miliona više od plana, dok je kod većina ostalih dažbina ostvareno manje od plana. Od doprinosa za PIO manjak u odnosu na plan je iznosio 1,6 miliona, od akciza 0,8 miliona, poreza na dobit 0,3 miliona, od taksi 0,5 miliona, od naknada 0,4 miliona, ostalih prihoda 4,7 miliona, donacija i transfera 3,6 miliona...

Najviše “uštedili” na kapitalnim investicijama

Planirani rashodi koji je trebalo da se realizuju (plate) u avgustu iznosili su 316,2 miliona eura, međutim iz budžeta je plaćeno za 235,4 miliona eura. Odnosno četvrtina planiranih obaveza nije realizovana što iznosi 80,8 miliona eura.

Najviše novca u ovom mjesecu, u odnosu na plan, 18,6 miliona “ušteđeno” je na kapitalnim investicijama gdje je umjesto 43,2 miliona eura utrošeno 24,6 miliona eura, odnosno 43 odsto manje. Na skoro svim stavkama potrošeno je manje od plana - na bruto zaradama 11,5 miliona, na kamatama 11,8 miliona, na transferima (programskim uplatama) javnom sektoru 14,3 miliona, na rashodima za materijal četiri miliona, na uslugama pet miliona, subvencijama 4,3 miliona...

U avgustu su plaćeni dugovi od 7,5 miliona, tako da je od suficita u kasi ostalo 15,6 miliona eura. Vlada je u ovom mjesecu imala i pozajmicu od pet miliona eura.

Za osam mjeseci deficit 73 miliona

Za period januar-avgust ove godine državni budžet imao je deficit (manjak) od 73,3 miliona eura. Za ovaj period ostvareni su prihodi od 1,83 milijarde eura, što je za 28,5 miliona manje od plana. Da nisu napravljene velike “uštede” kod potrošnje deficit bi bio mnogo veći, pokazuje izvještaj Ministarstva finansija.

Vlada je za ovaj period imala planirane rashode od 2,03 milijardi eura, ali nisu realizovane - plaćene planirane obaveze od 123,2 miliona eura. Da su plaćene sve planirane obaveze deficit budžeta za ovih osam mjeseci iznosio bi 196,5 miliona eura, pišu Vijesti.

Za isti period prošle godine državni budžet je imao suficit (višak) od 94,5 miliona eura, odnosno sada je ostvaren lošiji rezultat za 167,8 miliona eura.

Za ovih osam mjeseci od poreza na dodatu vrijednost naplaćeno je 880 miliona eura, što je za četiri miliona više od plana, a od akciza 260 miliona eura ili milion više od plana. Od poreza na dobit pravnih lica državna kasa je inkasirala 218,8 miliona eura što je 13,8 miliona više od očekivanog.

Deficit Fonda PIO 310 miliona

Od doprinosa za penzijsko osiguranje država je dobila 215,6 miliona eura, što je za 31,9 miliona eura manje od planiranog. Odnosno kod ove stavke je promašeno očekivanja za 12,9 odsto. Ukupni izdaci za isplatu penzija u ovih osam mjeseci iznosili su 525,9 miliona eura, odnosno ukupni deficit Fonda PIO za ovaj period (razlika između uplate doprinosa i isplate penzija) iznosi 310,3 miliona eura. Vlada, kao garant isplate penzija, ovaj manjak popunjava novcem od drugih dažbina.

Od ukupnog novca kojeg je Vlada u ovom periodu “uštedila” od 123,2 miliona eura (nije platila planirane obaveze) najviše se odnosi na transfere (planirane programske uplate) državnim institucijama i javnom sektoru za 35,8 miliona eura, na kapitalne investicije 8,9 miliona, bruto zarade 11,6 miliona, rashoda za materijal 8,9 miliona, za usluge 10,4 miliona, za tekuće održavanje 4,3 miliona, na kamatama 11,8 miliona, na subvencijama 5,6 miliona, tehnološkim viškovima 2,5 miliona...

Zadužili se 934 miliona, vratili starih dugova 715 miliona

U ovom periodu država je vratila starih dugova u iznosu od 715,7 miliona eura, tako da su ukupna nedostajuća sredstva u budžetu za ovim osam mjeseci (deficit i dugovi) iznosili 797,2 miliona eura. Taj manjak je rješen tako što je Vlada državu za ovim osam mjeseci zadužila kod domaćih i stranih izvora za ukupno 934,5 miliona eura.

Prema planu budžeta za cijelu ovu godinu za vraćanje starih kredita i dio kapitalnih investicija planirano je bilo zaduženje od 885 miliona eura, a ostavljen je prostor da se država može zadužiti još 1,13 milijardi eura za takozvane projektne zajmove i dodatno 275 miliona za reformske projekte i infrastrukturu krog program Evropske unije Plan rasta za zapadni Balkan, prenose Vijesti.

Prema okvirnom predlogu budžeta po mjesecima, Vlada je planirala da se u martu ove godine zaduži za 700 miliona eura, u aprilu za 50 miliona i u septembru za 135 miliona.

Međutim u aprilu je realizovano veliko zaduženje preko državnim euroobvezniza od 875 miliona, a u ostalim mjesecima bilo je ukupno pozajmica vrijednih 53 miliona eura koje se najčešće odnose za povlačenje novca iz programskih kredita i pozajmica EU i njenih razvojnih banaka.