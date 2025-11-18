"Izvršni direktor će biti izabran u rokovima, na način i postupku definisanom zakonom i statutom kompanije, a o konkretnom terminu na današnji datum ne možemo govoriti"

Izvor: MONDO

Na konkurs za direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) prijavila su se tri kandidata, i to: Mladen Bojanić, Zdravko Dragaš i Zoran Šljukić.

To je zvanično rečeno "Vijestima" iz EPCG-a.

"U skladu sa ovlašćenjem iz zakona i Statuta kompanije, Komisija za imenovanja će spovesti postupak u dijelu obavljanja razgovora – intervjua sa kanadidatima i, s tim u vezi, utvrditi predlog kanadidata za Izvršnog direktora na dalji postupak Odboru direktora. Izvršni direktor će biti izabran u rokovima, na način i postupku definisanom zakonom i statutom kompanije, a o konkretnom terminu na današnji datum ne možemo govoriti", rečeno je "Vijestima" iz Elektroprivrede.