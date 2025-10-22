“Vijestima” rečeno da mu je nuđeno da podnese ostavku, pa u zamjenu dobije mjesto direktora Regulatorne agencije za energetiku, što je odbio

Izvor: EPCG

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Ivan Bulatović smijenjen je s te pozicije na osnovu političkog dogovora partija koje između ostalih čine vlast na državnom nivou - PES, Bošnjačka stranka i koalicije Za Budućnost Crne Gore, potvrđeno je “Vijestima” iz više izvora koji su upućeni u dešavanja u državnoj energetskoj kompaniji.

Prema izvorima lista, PES je želio bolju kontrolu nad partijskim zapošljavanjima, ali za sprovođenje tih planova Bulatović nije bio pogodan.

Sagovornici “Vijesti” tvrde da je Bulatoviću nuđeno da podnese ostavku na mjesto izvršnog direktora i da u zamjenu dobije funkciju direktora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, što je on odbio.

“U te razgovore je bio uključen i premijer Milojko Spajić”, rekao je jedan od izvora.

“Vijesti” su sinoć pitale ove tri partije da li je Bulatović smijenjen nakon političkog dogovora i da li je tačno da mu je u zamjenu za ostavku nuđena pozicija u Regulatornoj agenciji za energetiku i očekuju odgovor.

Poslanik SD-a Boris Mugoša juče je konstatovao da je Vlada trebalo da smijeni Odbor direktora, ukoliko je bilo loših rezultata.

“Naravno ne smije PES-BS da takne predsjednika Odbora direktora Milutina Đukanovića jer je on DF, nego razrješavaju izvršnog direktora koji je profesionalac u energetskom sektoru preko 20 godina. Koja je razlika izmedu PES-a, BS-a i DF-a? Ideološka”, napisao je on na mreži X.

Umjesto, ukoliko nisu zadovoljni sa upravljanjem EPCG, Vlada da smijeni Odbor direktora koji je ona preko Skupštine akcionara imenovala jer Odbor upravlja kompanijom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja politike društva, PES-BS smjenjuju izvršnog direktora koji…pic.twitter.com/oOYaJlFw2p — Boris Mugoša (@BorisMugosa)October 21, 2025

U predlogu za proširenje jučerašnje sjednice Odbora direktora (OD), u koji “Vijesti” imaju uvid, traži se smjena Bulatovića “nakon što je uočeno da ključne obaveze utvrđene planovima poslovanja i razvoja za 2025. godinu nijesu realizovane, čime je dovedeno u pitanje ostvarenje planiranih pokazatelja proizvodnje, nabavke i potrošnje električne energije, kao i realizacija više strateških projekata” i “ Odbor direktora ocijenio je da se, s obzirom na ulazak u posljednji kvartal godine, situacija ne može odlagati i da je potrebno hitno reagovati donošenjem odluke o razrješenju izvršnog direktora”. Nema detalja o tome koje obaveze Bulatović nije ispunio i o kojim je kašnjenjima riječ.

Izvor: EPCG

Predlog za proširenje sjednice OD potpisali su članovi odbora direktora bliski Pokretu “Evropa Sad”- Draško Lončar, Jelena Anđelić, Simo Jokić i Irfan Husović koji je blizak Bošnjačkoj stranci.

Za smjenu Bulatovića osim ova četiri člana glasao je i predsjednik Odbora direktora Milutin Đukanović (Koalicija za budućnost “Crne Gore”), dok Neven Gošović (Demokrate) i Tahir Đonbaljaj (Demokratski savez Albanaca) nisu glasali za smjenu Bulatovića.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti” Đukanović, koji nije potpisao predlog za proširenje dnevnog reda, je glasao za smjenu Bulatovića “zbog dalje kohezije u OD i vladajućoj koaliciji na državnom nivou”.

Za vršioca dužnosti direktora EPCG-a postavljen je Bojan Đordan, dosadašnji izvršni rukovodilac Direkcije za obnovljive izvore energije.

Iz energetske kompanije najavljeno je da će uskoro biti raspisan konkurs za novog izvršnog direktora. To se, međutim, ne može desiti uskoro zbog nedavno usvojenog Zakona o privrednim društvima po kome Vlada mora svim državnim preduzećima da da smjernice koji od dva modela treba da primijene u biranju menadžmenta državnih kompanija. Zakon stupa na snagu 1. januara 2026. godine

OD EPCG Bulatovića je za izvršnog direktora na mandat od četiri godine imenovao krajem januara 2024. godine nakon što je sprovedena kompletna procedura javnog konkursa. On je na toj funkciji zamijenio Nikolu Rovčanina (Demokrate) koji je ranije podnio ostavku zbog prelaska na poslaničku funkciju. Bulatović ima pravo i da tuži EPCG zbog smjene.

“Jedini pravnik u OD Gošović je kazao da je smjena potpuno nezakonita, a na sjednici OD su se čuli komentari da je to rezultat dogovora na višem nivou. Zapisnik sa sjednice dosta toga može dati na uvid javnosti”, kazao je juče Vijestima Bulatović.

Predlog za proširenje dnevnog reda je podnijet, kako piše u dokumentu u koji “Vijesti” imaju uvid, na osnovu člana 64 stava 2, a u vezi sa članom 63 Poslovnika o radu Odbora direktora EPCG.

“Članom 27. Ugovora o radu izvršnog direktora EPCG-a predviđeno je da izvršni direktor i društvo prihvataju sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, opštim aktima društva i predmetnim ugovorom. Članom 174. stavom 3. Zakona o privrednim društvima propisano je da Odbor direktora može razriješiti izvršnog direktora i prije isteka mandata, bez navođenja razloga, u kom slučaju izvršni direktor može tražiti isplatu naknade u skladu sa ugovornim zakonskim i predviđenim odredbama. Dalje je članom 63. Poslovnika predviđeno da se predloženi dnevni red može izmijeniti na sjednici Odbora direktora u skladu sa članom 64, odnosno glasovima većine članova, dok je članom 64. stav 2. navedeno da Odbor direktora može dopuniti dnevni red ako postoji potreba za razmatranjem pitanja koja su od naročitog značaja za društvo i čije rješavanje ne trpi odlaganje”, piše u dokumentu, kako javljaju Vijesti.

Dalje se konstatuje da detaljnom analizom izvještaja o poslovanju i realizaciji planova EPCG-a za 2025. godinu uočeno je da neke od ključnih obaveza, koje su ovim dokumentima utvrđene kao prioritet, nisu realizovane, što prijeti da dovede do značajnih odstupanja od planiranih pokazatelja proizvodnje, nabavke i potrošnje električne energije u 2025. godini, odnosno do prolongiranja nekih od ključnih projekata. Međutim, ne precizira se o kojim je projektima riječ.

“Imajući u vidu da je otpočeo posljednji kvartal 2025. godine, smatramo da postoje razlozi naročite hitnosti da se predložena tačka dnevnog reda razmatra na prvoj narednoj sjednici, odnosno XXXVII redovnoj sjednici Odbora direktora kako bi efekti postignuti potencijalnim razmatranjem i donošenjem odluke po ovoj tački dnevnog reda bili vidljivi i dali rezultate prije kraja 2025. godine. Iako za ovu tačku nisu pripremljeni materijali u skladu s Protokolom iz člana 38. stav 1. Pravilnika, smatramo da obrazloženje iz predloga ispunjava uslove iz člana 64. stav 2. Poslovnika budući da je u pitanju dnevni red koji se tiče saglasnosti većine članova Odbora direktora”, piše u dokumentu.

U Energetskom bilansu Crne Gore za 2025. godinu, koji je Vlada usvojila u novembru prošle godine na osnovu plana EPCG, navedeno je da će solarne elektrane Željezara i Brana Vrtac i Krupac početi s radom u aprilu ove godine, ali to se nije desilo.

Izvor “Vijesti” pojašnjava da se s projektom kasnilo, ali da u tome nema krivice Bulatovića jer je po njegovom dolasku na mjesto izvršnog direktora počeo i da se radi projekat priključenja ovih elektrana, stavljeni su solarni paneli, ali je morala da se uradi eksproprijacija, da se rekonstruišu trafostanice sa CEDIS-om, da se izmjeste stubovi...

“To su objektivne okolnosti na koje se nije moglo uticati i do kraja godine će biti puštene ove solarne elektrane u rad. Apsurdno je da je za ove projekte zadužen upravo Đordan koji je imenovan za vršioca dužnosti. Potrebno je ukazati i da Odbor direktora po Statutu ima operativnu funkciju i da se sastajao na svakih 15 dana i da nikada nije imao primjedbe na rad kompletnog menadžmenta kompanije”, kazao je jedan od izvora “Vijesti”.

Menadžment EPCG-a je 6. oktobra ove godine uputio pismo premijeru Spajiću, ministru energetike Admiru Šahmanoviću i OD energetske kompanije u kome traži da se obezbijedi podrška Bulatoviću i menadžmentu u završetku projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja i realizaciji strateški važnih projekata EPCG-a.

Ovo pismo, u koje “Vijesti” imaju uvid, potpisali su svi članovi menadžmenta kompanije, uključujući tehničkog i finansijskog direktora, te sve izvršne rukovodioce funkcionalnih cjelina i direkcija. Ukupno njih 12, među kojima je i Đordan.

“EPCG nalazi se u završnoj fazi realizacije Projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja i potprojekata adaptacije kotla i adaptacije dimnjaka. Nije neophodno apostrofirati od kolikog je značaja što skorije vraćanje termoelektrane u proces proizvodnje, budući da je to jedno od najznačajnijih proizvodnih postrojenja koje još uvijek generiše 44% električne energije od ukupne energije koja se na godišnjem nivou proizvede u proizvodnim postrojenjima EPCG. Shodno navedenom, nepoznato je kojim razlozima se rukovode pojedinci koji u posljednjih nekoliko sedmica organizovano i na neprimjeren način objavljuju netačne i neprovjerene informacije o Izvršnom direktoru EPCG-a Ivanu Bulatoviću, koje su usmjerene na poziv Vladi Crne Gore kao osnivaču i većinskom vlasniku EPCG-a da inicira prevremenu smjenu Izvršnog direktora EPCG, iako za tim ne postoji bilo kakav razlog niti zakonski osnov”, piše u dopisu.

Dalje se navodi da je završetak jednog od najvećih projekata u istoriji EPCG ekološke rekonstrukcije TE “Pljevlja” značajan za stabilnost elektroenergetskog sektora države i stabilnost poslovanja EPCG.

“Vjerujemo da je strateško opredjeljenje Vlade da se pomenuti projekat završi što je prije moguće i da se u momentu loših hidroloških prilika obezbijedi stabilno snabdijevanje električnom energijom građana i privrede, te da je ovo važnije i od pozicije izvršnog direktora EPCG ili bilo kog drugog pojedinca u državi”, piše u dopisu u kome su navedeni svi projekti koje menadžment radi.

Ukazano je i da su svi članovi menadžmenta stava da izvršni direktor EPCG Ivan Bulatović kompaniju vodi pravim putem i stoga ima nepodijeljenu podršku menadžmenta.