Predmet saslušanja biće kontroverzna prodaja oba broda Crnogorske plovidbe - handysize bulkcarriera "Kotor" i "Dvadesetprvi maj".

Izvor: Vlada Crne Gore

Saslušanje ministra pomorstva Filipa Radulovića i čelnika državne pomorske kompanije Crnogorska plovidba iz Kotora pred Odborom za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, održaće se 17. novembra.

Potvrdio je to danas "Vijestima" predsjednik tog Odbora, poslanik Boris Mugoša (Socijaldemokrate).

Predmet saslušanja biće kontroverzna prodaja oba broda Crnogorske plovidbe - handysize bulkcarriera "Kotor" i "Dvadesetprvi maj" koji su sredinom septembra prodati danskoj kompaniji Navisios Group za ukupno 13,25 miliona dolara što je drastično ispod objektivne tržišne vrijednosti ta dva broda od po 35.000 tona, izgrađena 2012.godine.

Pored ministra Radulovića, kako je kazao Mugoša, pred Odborom će biti saslušani i predsjednik Odbora direktora Crnogorske plovidbe Petar Janković i izvršni direktor te kompanije u ostavci Vladimir Tadić kao i predstavnici Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore iz Kotora koje je i pokrenulo inicijativu za ovo kontrolno saslušanje.

Inače, povodom prodaje brodova Crnogorske plovidbe, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je već formiralo krivični predmet i pokrenulo izviđaj radi utvrđivanja da li su u tom postupku eventualno počinjena neka krivična djela iz nadležnosti SDT-a.