Teretni brod “Kotor” kompanije “Crnogorska plovidba” iz Kotora od subote u podne je i zvanično zarobljen (arrested) u Velikoj Britaniji po nalogu Visokog suda pravde britanskog Admiraliteta (High Court of Justice Admirality Court).

Izvor: Crnogorska plovidba

Sud je izdao nalog pomorskim vlastima da zvanično zarobe “Kotor” jer je to tražila danska kompanija “Clipper Bulk” koja je bila prethodni time charter unajmitelj brodova “Crnogorske plovidbe”, kako prenose "Vijesti".

Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji naloga za zarobljavanje “Kotora”, a u koju su “Vijesti” imale uvid, “Clipper Bulk” već pred londonskom arbitražom vodi postupak protiv “Crogorske plovidbe” smatrajući da mu je naša kompanija navodno dužna 160.619,80 dolara na ime navodno preplaćene najamnine koju joj je uplatio za “Kotor”, odnosno još 129.755,75 dolara preplaćene najamnine za brod “Dvadesetprvi maj”.

Sve što se u međuvremenu desilo sa “Crnogorskom plovidbom” koju je Ministarstvo pomorstva namjerno dovelo u nelikvidnost i nakon toga pokrenulo postupak njenog gašenja, prouzrokovalo je odluku Danaca da traženjem zarobljavanja “Kotora” kojeg “Crnogorska plovidba” pokušava da proda, obezbijedi da će potraživanje kompanije “Clipper Bulk”, koje još nije riješeno pred arbitražom, biti plaćeno, kako prenose "Vijesti".

“Potražilac (Clipper Bulk - prim.aut.) je zabrinut zbog finansijskog položaja Dužnika (Crnogorske plovidbe-prim.aut.) i njegove sposobnosti da ispuni obaveze arbitraže pokrenute protiv njega, te stoga traži sudski nalog nad imovinom Dužnika, radi obezbjeđenja potraživanja Potražioca od Dužnika pokrenutih pred arbitražom u Londonu”, piše u dokumentaciji.

U skladu sa odlukom suda, britanska Granična služba je dala nalog lučkom kapetanu u luci Tajn, gdje se trenutno nalazi “Kotor”, da brod zarobi i čuva u luci na siguran i bezbjedan način do dalje odluke suda, kako prenose "Vijesti".

Nalog za zarobljavanje broda stupio je na snagu u subotu, u 12 časova. Ovo može da značajno zakomplikuje proces hitne prodaje “Kotora” koji je, po nalogu Ministarstva pomorstva i Vlade, Skupština akcionara “Crnogorske plovidbe” naložila menadžmentu te državne kompanije da hitno sprovede u djelo.

“Kotor” je od 4. avgusta, nalogom britanske PSC inspekcije, već u statusu zadržanog broda u toj luci, zbog na njemu otkrivenih ukupno 22 nedostatka tehničke i proceduralne prirode, od kojih su najozbiljniji to što ne postoji adekvatna primjena Safety Management Syustema i međunarodne ISM konvencije o menadžmentu sistema sigurnosti.

“Crnogorska plovidba” već duguje oko 950.000 dolara američkim kompanijama “Moran Towing” i “Colonial” za lučke i usluge remorkera pružene “Kotoru” tokom nedavnog prinudnog zadržavanja u američkoj luci Savana, a sve su češće i žalbe pomoraca sa oba broda Međunardondom sindikatu transportskih radnika (ITF) i lučkim vlastima država u koje uplovljavaju brodovi “Crnogorske”, da ta kompanija kasni sa isplatama zarada pomoraca, kako prenose "Vijesti".

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, situacija i na drugom brodu ove kompanije “Dvadesetprvi maj” koji trenutno plovi iz Tajlanda ka Singapuru, gdje se očekuje 12. avgusta, nije ni malo dobra jer dio nezadovoljne posade, navodno, prijeti štrajkom, a zapovjednik broda je već zatražio da bude iskrcan i vraćen kući.

Dok se sve ovo dešava, predsjednik Odbora direktora “Crnogorske plovidbe” Petar Janković vodi polemike preko medija sa novinarima koje optužuje da objavama o nalazima PSC inspekcije o manjkavom menadžmentu nad brodom pričinjavaju veliku štetu toj kompaniji, zastavi Crne Gore i ugledu Ministarstva pomorstva.

Ministarstvo, sa druge strane, tvrdi da navodno više nema nikakvu zakonsku mogućnost da pomogne “Crnogorskoj” kako bi državna firma spasila sebe i svoje brodove. Ministarstvo je od 4. avgusta na kolektivnom godišnjem odmoru i ne oglašava se oko sve komplikovanije krize u “Crnogorskoj plovidbi”, ali su zato njegovi čelnici juče bili u Kilu u Njemačkoj, odakle je startovala prestižna jedriličarska regata “Ocean Race Europe 2025” koja će završiti sredinom septembra u Crnoj Gori i koju crnogorska Vlada, na inicijativu resora Filipa Radulovića, sponzoriše sa pet miliona eura.