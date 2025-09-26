Iz Privrednog suda zvanično kažu da je rad u sudu tokom kolektivnih godišnjih odmora organizovan tako da je u svakom trenutku tokom odmora određen dežurni sudija...

Menadžment pomorske kompanije “Crnogorska plovidba” i rukovodstvo Ministarstva pomorstva, kojim rukovodi ministar Filip Radulović, obmanuli su potencijalnog kupca brodova te kompanije, EOS Grupu iz Turske, da se navodno zbog godišnjeg odmora i nerada sudova u Crnoj Gori, nije mogla upisati hipoteka na brod “Kotor”, a koja je bila uslov Turaka da Crnogorskoj isplate kaparu za kupovinu tog i broda “Dvadeset prvi maj”.

Zvanično je zbog toga propala prodaja brodova Turcima koji su bili spremni da ih plate 16 miliona dolara, skoro tri miliona više od danske kompanije K/S Navision Group, kojoj su ova dva broda kasnije prodati, pišu Vijesti.

Podaci iz Prvirednog suda pokazuju da tom sudu tokom posljednja dva mjeseca od strane Crnogorske plovidbe kao vlasnika, nije podnesen nikakav zahtjev za upis hipoteke ni na jedan od dva broda te kompanije, a koja bi bila garancija da će ta kompanija kupcu nakon što ovaj uplati kaparu, zaista i prodati ta dva broda.

“U odnosu na pitanje da li je Privrednom sudu tokom avgusta i septembra 2025. godine podnijet zahtjev za upis hipoteke na trgovačkom brodu “Kotor” ili “Dvadeset prvi maj” kompanije Crnogorska plovidba, obavještavam Vas da takvi zahtjevi nisu podnijeti sudu, kao i da je rad u sudu tokom kolektivnih godišnjih odmora organizovan na način da je u svakom trenutku tokom odmora određen dežurni sudija koji bi postupao u predmetima hitne prirode”, saopštio je zvanično “Vijestima” iz Privrednog suda.

Iz Vlade koja je 16. spetembra na elektronskoj sjednici dala saglasnost za prodaju brodova Crnogorske plovidbe, tada je saopšteno da su na osnovu prikupljenih ponuda na oglas, ušlo u pregovore sa prvoplasiranim ponuđačem iz Turske - kompanijom EOS Group – “ali je ova kompanija u toku trajanja pregovora počela mijenjati uslove u svoju korist, što je dovelo do odustajanja od daljih razgovora i propasti pregovora, pri čemu je izgubljeno značajno vrijeme.”

“Nakon što nije postignut dogovor sa turskim ponuđačem, pokrenuti su razgovori sa drugorangiranim ponuđačem - danskom kompanijom K/S Navision Group - koja je prihvatila komercijalne uslove, uključujući uplatu avansa iz kojeg bi se izmirile obaveze prema posadi i drugim povjeriocima”, navedeno je u informaciji koju je sačinilo Ministarstvo pomorstva, a Vlada prihvatila.

Međutim, ovaj proces se u međuvremenu pretvorio u skandal jer je EOS Grupa odlučno odbacila optužbe koje su na njen račun iznijeli Ministarsto pomorstva i Vlada. Najavili su da će tužiti državu i Crnogorsku plovidbu zbog narušavanja ugleda EOS Grupe, odnosno tvrdnji Vlade da su Turci krivi za kašnjenje prodaje, da su odustali od preuzetih obaveza i uslovljavali prodavca mimo uslova tendera. EOS Grupa je u medijskom reagovanju navela da je komunikaciju s njima u vezi prodaje brodova “Crnogorske” vodio “državni sekretar” u Ministarstvu pomorstva koga oni nisu imenovali, prenose Vijesti.

“U pismu koje je izdao državni sekretar, izričito je potvrđeno da EOS Grupa može biti u potpunosti pravno zaštićena i da se oslobađanje broda m/b ‘Kotor’ može ubrzati, pod uslovom da se unaprijed uplati 40% dogovorene kupoprodajne cijene uz upis hipoteke. Međutim, kada je proces dostigao fazu potpisivanja ugovora, postalo je jasno da se hipoteka ne može upisati u registar najmanje za tri sedmice, zbog pauze u radu sudova usljed godišnjih odmora. S obzirom na nemogućnost Crnogorske plovidbe AD da obezbijedi bilo kakvu drugu konkretnu garanciju za kupovinu m/b ‘Kotor’, EOS Grupa je dosljedno tražila praktična rješenja i predložila da se prioritet stavi na kupovinu drugog broda,m/b ‘Dvadeset prvi maj’, koji nije podložan zaplijeni. Ovakav pristup bi omogućio izmirenje dugovanja vezanih za m/b ‘Kotor’, uklanjanje zaduženja broda i dopustio nesmetano okončanje kompletnog procesa”- saopštila je turska kompanija, nakon što je njihova ponuda od 16 miliona dolara odbijena, a prihvaćena ponuda Danaca od 13,25 miliona dolara.

Istakli su da je, uprkos njihovom predlogu da se hipotekom kao garancija da će prodaja brodova biti sprovedena nakon uplate kapare, umjesto “Kotora” optereti brod “Dvadeset prvi maj”, “Crnogorska plovidba iznenada saopštila da je ‘Odbor direktora odlučio da vlasnici više ne mogu računati na EOS grupu za realizaciju procesa kupovine brodova i da će oni stoga odmah preduzeti korake kako bi umanjili svoje gubitke i pronašli alternativna rješenja.’

“EOS Grupa je potom više puta pozivala da se pregovori nastave i čvrsto pokazala spremnost prema vlasnicima da realizuje kupovinu oba broda, ali su ti prijedlozi potpuno ignorisani”, tvrde iz turske kompanije.

Menadžment "Crnogorske plovidbe", Ministarstvo pomorstva i Vlada do sada nisu odgovarali na ove njihove tvrdnje, a “Vijestima” je sada iz Privrednog suda i zvanično potvrđeno da u protekla skoro dva mjeseca koliko se pregovara o prodaji brodova Crnogorske, niko iz te kompanije nije podnosio bilo kakav zahtjev za upis hipoteka na neki od njenih brodova. Negirali su da taj sud u avgustu zbog godišnjih odmora, navodno nije radio tri sedmice, potvrdivši da po Poslovniku suda, tokom kolektivnog odmora, uvijek postoji dežurni sudija koji bi mogao da primi i pravovremeno obradi eventualni ovakav zahtjev za upis hipoteke na brodu. Inače, ovakvi zahtjevi se pred Privrednim sudom veoma brzo i efikasno rješavaju i sprovode najčešće u roku od samo 24 sata od trenutka podnošenja, pišu Vijesti.

Cijena od 13,25 miliona dolara po kojoj su menadžmnet "Crnogorske" i Ministarstvo pomorstva odlučili da prodaju brodove te kompanije značajno je niža od njihove objektivne tržišne vrijednosti. I Ministarstvo je u informaciji koju je uputilo Vladi tvrdilo da “Kotor” i “Dvadeset prvi maj” vrijede najmanje 19 miliona dolara, dok su brokeri preko kojih se uobičajeno zaključuju poslovi prodaje brodova, procjenjivali da oni vrijede najmanje 20 miliona dolara. Zbog toga su iz Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore iz Kotora pozvali Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da ispita ovu transakciju sa Dancima za skoro za trećinu manji iznos novca, ističući da “posebno zabrinjava informacija koju je objavio turski kupac EOS Grupa, koji je prema sopstvenom kazivanju ponudio 16 miliona dolara za oba broda, a potom bio eliminisan iz postupka uz obrazloženje da se “hipoteka nije mogla upisati zbog godišnjih odmora”.

“Takvo objašnjenje je neozbiljno, neprofesionalno i ukazuje na moguće namjerno izbjegavanje bolje ponude u korist drugorangiranog kupca koji je platio znatno manje. Navedeno neodoljivo podjeća na aferu prodaje stare zgrade Barska plovidba”, ističu iz UPK.

SDT već vodi istragu oko prodaje ove zgrade jer je menadžment Barske plovidbe zaključio ugovor sa kupcem koji je za nju ponudio 1,7 miliona eura - skoro 200 hiljada eura manje od prvorangiranog kupca čija je ponuda naknadnim intervencijama izvršnog direktora Barske Borisa Mihajlovića, proglašena za navodno formalno neispravnu.

Predsjednik Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore, kapetan Mario Pilastro juče je predsjedniku skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Borisu Mugoši uputio predlog za organizovanje kontrolnog saslušanja povodom odluke Vlade da proda brodove Crnogorske i opšteg stanja u pomorskoj privredi.

“Kontrolno saslušanje se predlaže zbog ozbiljnih indicija o nepravilnostima i potencijalnoj nezakonitosti postupka prodaje državne imovine velike vrijednosti, koje su izazvale opravdane dileme i principijelna sporenja u javnosti, a koje se odnose na prodaju brodova za iznos od 13.250.000 dolara, iako je njihova tržišna vrijednost, prema izvještajima renomiranih brokerskih kuća i samoj informaciji Ministarstva pomorstva, iznosila najmanje 19-20 miliona miliona, eliminaciju konkurentske ponude turske EOS Grupe, koja je navodno iznosila 16 miliona dolara, uz obrazloženje koje izaziva sumnju u profesionalnost i zakonitost postupka”, piše u dopisu, pišu Vijesti.

Dalje se traži saslušanje i zbog, kako se navodi potencijalnog prekoračenja ovlašćenja od strane Vlade, imajući u vidu da je, prema članu 133 Zakona o privrednim društvima, odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti mogla donijeti isključivo Skupština akcionara te ulogu Ministarstva pomorstva, Odbora direktora, eventualno angažovanih brokera i pravnih savjetnika u postupku prodaje, ali i radnjama koje su prethodile, a koje se odnose na zaključivanje Ugovorao poslovno-tehničkoj saradnji zaključenog između Crnogorske i Barske plovidba.

U dopisu se navodi da je cilj kontrolnog saslušanja “da se javno razjasne sve okolnosti koje su dovele do prodaje brodova ispod tržišne vrijednosti, utvrdi zakonitost postupanja nadležnih organa i pojedinaca, te da se omogući Skupštini Crne Gore da preduzme dalje institucionalne korake u cilju zaštite državne imovine i interesa pomorske privrede.”

Kapetani smatraju da dosadašnje ponašanje Ministarstva pomorstva i aktuelnog menadžmeta Crnogorske “zavrjeđuje pokretanje i parlamentarne istrage, kao najvišeg oblika nadzora koji Skupština može sprovesti.”

Oni su juče i predsjednici Senata Državne revizorske institucije Vesni Mihailović uputili incijativu za “pokretanje potupaka revizije finansijske i druge dokumentacije koja se odnosi na prodaju brodova Crnogorska plovidba kao kompanije koja je 100 odsto u državnom vlasništvu”.