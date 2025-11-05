Usvajanjem Prostorno-urbanističkog plana Podgorice stekli su se uslovi za nastavak obrade oko 2.600 zahtjeva za legalizaciju objekata, koji su do sada bili u zastoju. Po novom zahtjevu već je podneseno 257 zahtjeva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon usvajanja Prostorno-urbanističkog plana Podgorice, ponovo je u toku primanje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Nadležni u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj ističu da je interesovanje građana veliko – očekuju nove prijave, navodi se u prilogu RTV Podgorica.

Usvajanjem Prostorno-urbanističkog plana Podgorice stekli su se uslovi za nastavak obrade oko 2.600 zahtjeva za legalizaciju objekata, koji su do sada bili u zastoju. Po novom zahtjevu već je podneseno 257 zahtjeva.

„Od početka same legalizacije na teritoriji Podgorice, zajedno sa novim zahtjevima, podnijeto je 14.450 zahtjeva“, kaže Gavrilo Vuković iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

Najčešći razlozi za odbijanje zahtjeva su nepotpuna dokumentacija, neriješeni imovinsko-pravni odnosi i visoka taksa za legalizaciju objekata. Svi koji su ranije odbijeni sada, po novom zakonskom rješenju, mogu ponovo podnijeti zahtjev i ući u proces legalizacije.

„Kada podnosioci zahtjeva uđu u koliko toliko uredan proces, mi ih obavještavamo ukoliko im nešto nedostaje. Na sajtu legalizuj.me svi građani, pa i građani Podgorice imaju mogućnost da se detaljno upoznaju sa procesom legalizacije, koji je sada maksimalno pojednostavljen“, kazao je Vuković. .

U Glavnom gradu, novom sistematizacijom radnih mjesta, očekuje se pojačanje kadrovskih kapaciteta kako bi se proces legalizacije odvijao efikasnije i brže, posebno imajući u vidu očekivani priliv novih prijava.