Ta dva portala kreiralo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i danas ih je zvanično predstavilo na konferenciji za novinare.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Svi građani koji posjeduju nelegalne objekte sada će, uz pomoć novog portala legalizuj.me, imati jednostavan i transparentan način da pokrenu proces legalizacije, dok će investitorima portal gradjevinskadozvola.me omogućiti brži i pouzdan pristup informacijama i procedurama za dobijanje građevinskih dozvola.

Važna novina je da portali uključuju chatbot zasnovan na vještačkoj inteligenciji — servis koji predstavlja jedan od prvih primjera upotrebe AI-asistenta u pružanju javnih usluga u Crnoj Gori i značajno unapređuje dostupnost informacija građanima u realnom vremenu.

"Ova dva projekta treba da olakšaju živote službenicima Ministarstva koji su pod pritiskom u davanju informacija, ali i da olakšaju pristup ovom procesu građanima i investitorima", kazao je ministar Slaven Radunović.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za legalizaciju Nikola Ražnatović je pojasnio da su na sajtu legalizuj.me građanima u četiri koraka pojednostavljen proces legalizacije, a dostupna im je i lista svih dokumenta koji su im potrebni, kao i rokovi koji se moraju ispoštovati.

Prvi od četiri koraka ka legalizaciji je podnošenje zahtjeva na obrascu koje propisuje ministarstvo, zatim elaborat premjera izvedenog stanja bespravnog objekata, dokaz o upisu u katastar i fotografije svih fasada to objekta.

Ražnatović je pojasnio da će proces legalizacije za objekte do 500 kvadrata sprovoditi opštine, a iznad 500 kvadrata Uprava za legalizaciju, koju će Vlada formirati do decembra.

"Možemo reći da smo prvo ministarstvo koje uvodi vještačku inteligenciju. chatbot 'Maša' će odgovarati na pitanja, a ako neko ne dobije odgovor, onda će preusmjeriti na imejlove i druge kontakte, gdje se mogu dobiti podaci koji se traže", pojasnio je Ražnatović, dodajući da se kompletna dokumentacija, kada se sakupi, mora predati lično i da se ne može podnositi preko sajta legalizuj.me.

Na sajtu legalizuj.me su dostupni svi kontakti o institucijama koje su uključene u proces legalizacije.

On je rekao da su se, po podacima opština, građani u velikom broju odazvali za legalizaciju i da je podnošeno preko 1.000 zahtjeva.

Do formiranja Uprave za legalizaciju, kako je pojasnio ministar, za objekte izad 500 kvadrata zahtjevi se predaju opštinama koje će ih kasnije proslijediti Upravi.

Ministar je kazao da je i nakon završenog satelitskog snimanja krajem jula nastavljena nelegalna gradnja, te da danas na Žabljaku boravi tim ministarstva koji će će izreći mjere zabrane gradnje, a ako se sa njom nastavi, objekti će biti srušeni.

"Krajem oktobra ćemo dobiti podatke sa satelitskim snimkom, gdje ćemo moći da utvrdimo ko podliježe legalizaciji zaključno sa julom", kazao je Radunović.

Radunović je, odgovarajući na pitanje u vezi podnijetih Ustavnih žalbi zbog zabrane prometa nekretninama, kazao da me treba izjednačavati one koji imaju legalne sa onima koji imaju nelegalne objekte.

"Naš cilj nije da se smanji broj prijavljenih za legalizaciju. Svakako razmišljamo da se u određenim postupcima omogući promet", kazao je Radunović.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo Boško Todorović je kazao da se na portalu gradjevinskadozvola.me nalaze detaljne instrukcije, potrebni dokumenti i adrese institucija i praktični savjeti koji su potrebni za pribavljanje građevinske dozvole.

Na tom potralu je pojašnjena procedura u tri koraka koji uključuju proces izrade i reviziju tehničke dokumentacije, podnošenje zahtjeva i izdavanje građevinske dozvole i treći korak se odnosi na upotrebnu dozvolu.

Todorović je kazao da su za objekte do 3.000 kvadrata nadležne opštine, a iznad 3.000 kvadrata Ministarstvo.