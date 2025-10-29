Radi se o znatnom broju, koji bi mogao imati ozbiljne posljedice po turistički promet države.

Izvor: Profimedia

Turkish Airlinesu je za četiri dana navodno je otkazano oko 4.000 karata za letove iz Turske ka Crnoj Gori, saznaje nezvanično CdM. Iz Turkish Airlinesa su CdM kazali da ima oktazivanja karata i bukinga, da je manje u odnosu na prošlu godinu, ali nisu htjeli da saopšte o kom broju se radi.

Radi se o znatnom broju, koji bi mogao imati ozbiljne posljedice po turistički promet države.

Tenzije na relaciji Crna Gora-Turska počele su prije par dana. Naume, sve je počelo incidentom u podgoričkom naselju Zabjelo, kada je mladić iz Crne Gore zadobio ubodnu ranu u sukobu sa grupom stranih državljana, Turske i Azerbejdžana. Tada je saopšteno da je mladić imao sedam ubodnih rana, piše CdM.

Međutim, CdM saznaje da je medicinski nalaz pokazao da je mladić M.J. iz Podgorice zadobio šest ogrebotina i jednu lakšu ubodnu ranu, te da je iz ove zdravstvene ustanove otpušten pola sata nakon što mu je ukazana ljekarska pomoć.

Da je Podgoričanin zadobio lakše tjelesne povrede, sinoć je potvrdio u izjavi za TVCG vršilac dužnosti direktora Uprave policije, Lazar Šćepanović. On je naveo da su povrede uključivale posjekotine, rezne rane i jednu ubodnu ranu, te da je tužilac u saradnji sa vještakom medicinske struke utvrdio da se ne radi o pokušaju ubistva.

Incident na Zabjelu izazvao je okupljanja građana, tokom kojih su oštećena vozila i lokalni objekti u vlasništvu turskih državljana, a policija je intervenisala kako bi spriječila dalje sukobe.

Na okupljanjima su se čuli skandalozni povici poput “Ubij Turčina” i “Turci napolje”, a a jednom su okupljeni građani nosili transparent sa porukom: “Kupuju, dolaze uz povlastice svake, i za sedam uboda tjelesne lake?”. Zbog povika i incidenata tokom okupljanja, Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet i preduzima dalje mjere.

Nakon protesta, Vlada je na telefonskoj sjednici po hitnoj proceduri donijela odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za turske državljane, uz najavu ubrzane obrade viznih zahtjeva za one koji planiraju dolazak ili tranzit. Cilj je, kako navode nadležni, sprječavanje novih incidenata i održavanje javnog reda.

Policija je sprovela racije i kontrolu boravka stranaca i izdala mjere protiv osoba bez regulisanog boravka.

Tako će državljani Turske koji posjeduju obični pasoš od četvrtka biti podložni viznom režimu prilikom putovanja u Crnu Goru.

Zahtjevi za vizu se mogu podnijeti putem Ambasade Crne Gore u Ankari ili Generalnog konzulata u Istanbulu.

Iz Ambasade su naveli da su držaoci diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša i dalje izuzeti od obaveze posjedovanja vize, ukoliko njihov boravak u Crnoj Gori ne prelazi 90 dana u periodu od 180 dana.

Odluka je izazvala diplomatske reakcije Turske koja je izrazila zabrinutost zbog tretmana svojih državljana, ali i istakla da pomno prati situaciju, prenosi CdM.