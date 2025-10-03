Članovi SNCTA-e stupiće u štrajk od utorka 7. oktobra do petka 10. oktobra ujutro zbog spora oko plate i uslova rada.

Izvor: Bernal Revert / Alamy / Profimedia

Izvršni direktor Rajanera upozorio je da bi sledeće nedjelje mogli biti otkazani letovi 100.000 putnika zbog štrajka sindikata kontrole vazdušnog saobraćaja (SNCTA) u Francuskoj. Majkl O'Liri je za Sky News napomenuo da bi štrajk Ryanair koštao oko 20 miliona funti.

"Firma može priuštiti troškove. Na kraju će kupci biti ti koji će biti u gorem položaju i trebalo bi se žaliti", poručio je.

Članovi SNCTA-e stupiće u štrajk od utorka 7. oktobra do petka 10. oktobra ujutro zbog spora oko plate i uslova rada. Iako će to očito uticati na letove prema Francuskoj, imaće uticaj i na one koji koriste francuski vazdušni prostor kako bi stigli do svog odredišta, što se naziva preletima.

"Svaki dan obavljamo 3500 letova"

To uključuje letove do i iz mnogih mjesta, uključujući Španiju, Italiju i Grčku. Izvršni direktor je pozvao na zaštitu preleta od štrajka, rekavši da je njihovo ometanje zloupotreba slobodnog jedinstvenog tržišta.

Očekuje da će Rajaner morati otkazati oko 600 letova, pri čemu su gotovo svi od njih preleti.

"To je oko 100.000 putnika kojima će letovi biti nepotrebno otkazani sledeće srijede i četvrtka", naveo je.

"Svaki dan u ovom trenutku obavljamo oko 3500 letova, a oko 900 tih letova prelazi francuski vazdušni prostor, pri čemu se 600 njih otkazuje kad štrajkuje kontrola vazdušnog saobraćaja. Ujedinjeno Kraljevstvo je zemlja čiji se letovi najčešće otkazuju zbog geografske blizine Francuskoj", dodao je.

I drugi avioprevoznici bi mogli imati problema

Portparol britanskog Ministarstva prometa rekao je:

"Vazdušni prostor je suveren i na svakoj je državi da odluči kako će najbolje upravljati svojim. Znamo da štrajkovi mogu uzrokovati poremećaje za putnike, a avio-kompanije i aerodromi imaju velike planove otpornosti kako bi se smanjio njihov uticaj."

O'Liri je podstakao pogođene putnike da se žale na bilo kakve poremećaje ministrima saobraćaja i Evropskoj komisiji. Nekoliko drugih evropskih avio-kompanija, poput EasyJeta, British Airwaysa, Vuelinga i Lufthanse, takođe bi se moglo suočiti s poremećajima u radu.

Puni uticaj nadolazećeg štrajka još uvijek nije poznat, jer avio-kompanije obično izbjegavaju otkazivanja letova tako rano prije početka štrajka.

