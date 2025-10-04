23 dolazeća leta su preusjmerena, 12 letova za Minhen je otkazano, a 46 polazaka nije moglo da se odvija po planu.

Aerodrom u Minhenu ponovo je zatvoren u petak uveče, nakon što je izdato upozorenje na dron! Savezna policija je potvrdila dva viđenja tokom noći.

U petak uveče, aerodrom u Minhenu je objavio: "Uveče 3. oktobra, njemačka kontrola letenja (DFS) je ograničila letove na aerodromu u Minhenu kao mjeru predostrožnosti zbog nepotvrđenih viđenja dronova i obustavila ih do daljnjeg.“

Tomas Borovik, portparol Federalne policijske direkcije Minhena, potvrdio je incident za BILD: "Iz bezbjednosnih razloga, kontrola leta je obustavila letove u 21:28. Bezbjednost je na prvom mestu.“

Nešto prije 23 časa, dvije patrole savezne policije takođe su primjetile dronove. Portparol savezne policije Borovik je za BILD rekao: "Po jedan dron je primećen istovremeno na severnoj i južnoj pisti. Tokom viđenja, dronovi su se odmah okrenuli i nestali, tako da nisu mogli biti identifikovani.“

Prema podacima aerodroma, 23 dolazeća leta su preusmerena, 12 letova za Minhen je otkazano, a 46 polazaka nije moglo da se odvija po planu; otkazani su ili odloženi do 4. oktobra.

Ljudi koji su se našli na licu mjesta rekli su novinarima BILDA da su već bili u avionima kada je iznenada donijeta odluka o zatvaranju pista. Morali su da izađu iz aviona sa ručnim prtljagom.

Prema podacima aerodroma u Minhenu, pogođeno je oko 6.500 putnika - više nego dvostruko više u četvrtak!

"Kao i prethodne noći, aerodrom u Minhenu, u saradnji sa avio-kompanijama, odmah je obezbijedio zalihe putnicima u terminalima. Postavljeni su kreveti na rasklapanje, a dijeljena su ćebad, pića i grickalice. “

Let sa presijedanjem prije subote ujutru nije bio moguć, jer su noćni letovi uglavnom zabranjeni posle ponoći zbog buke. A hotelski kreveti su teško dostupni zbog Oktoberfesta .

Zarobljeni srpski novinari

Na aerodromu u Minhenu su i 23 srpska novinara koji su izvještavali sa utakmice Porto - Crvena zvezda i ne mogu da se vrate u Srbiju.

Grupa srpskih novinara imala je let zakazan za 23.10 časova, ali je u međuvremenu otkazan i nije potvrđeno kada će poletjeti za Beograd. Povrh toga, oni ne mogu da dobiju hotelski smeštaj na aerodromu jer su svi kapaciteti popunjeni zbog Oktobarfesta ovog vikenda.

