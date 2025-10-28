Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je u srijedu tender za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela šetališta u Donjoj Lastvi u Tivtu, na potezu od crkve Svetog Roka do Parka Ivovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 1.740.000 eura sa PDV-om, međutim od toga se po Planu korišćenja sredstava JP Morsko dobro za 2025, ove godine može iskoristiti samo 300.000 eura.

“Shodno planiranoj dinamici izvođenja radova, ostatak do ukupnog iznosa naručilac će obezbijediti Planom korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2026. godinu”, piše u tenderu, pišu Vijesti.

Ukoliko se realizuje, to će biti najveće ulaganje Morskog dobra u obalnu infrastrukturu Tivta od osnivanja tog JP 1992. godine. Morsko dobro posljednjih pet godina, osim redovnih ulaganja za održavanje infrastrukture u Rezervatu prirode Solila čiji je ono upravljač, gotovo da ništa ozbiljnije nije uložilo u popravku postojeće ili izgradnju nove obalne infrastrukture u tivatskoj opštini, zbog čega je lokalna uprava tog grada veoma nezadovoljna saradnjom i odnosom uprave Morskog dobra. Iz Morskog dobra redovno na početku svake godine stižu obećanja da će se konačno u Tivtu iz koga ta firma prihoduje višemilionske iznose, konačno početi sa ulaganjima u dotrajalu, oštećenu ili neuređenu obalnu infrarstrukturu, ali su se sva ta obećanjado sada izjalovila iz raznih razloga.

Novim 1,74 miliona eura vrijednim tenderom za rekonstrukciju dijela rive i obalnog šetališta u Donjoj Lastvi, Morsko dobro traži od izvođača da taj posao završi u roku od 180 dana od dana uvođenja u posao. Ponude na tender primaju se do 21. novembra u 11 sati kada će biti i otvorene.

Morsko dobro u januaru je podnijelo Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za uređenje dijela šetališta. Rekonstrukcija je planirana u dužini od oko 300 metara, na potezu od parka Ivovića na jugu do hotela “Caruba” na sjeveru. Projekat se sastoji od tri međusobno integrisane cjeline: šetališne staze uz more, pojasa zelenila i glavnog šetališta.

“Šetalište u Donjoj Lastvi danas djeluje neuređeno, jer su sve površine u dosta lošem stanju, počev od zelenog pojasa koji je uništen zbog parkiranja vozila na tom prostoru. Takođe, staza sa obalnim zidom koja je uz more na više mjesta oštećena, intervencije na njoj su rađene od različitog kamena, prevashodno su pokrivene crvenim, svijetlo i tamno sivim lomljenim kamenom, a zid je na više mjesta obrušen. Obodni rubni prostor, šetne staze prema moru su od betona. Trenutno ne postoji parapetni zid. Na postojećoj saobraćajnici nije adekvatno uređen saobraćaj, kako kolski, tako ni mirujući”, pisalo je u pratećoj dokumentaciji zahtjeva, navode Vijesti.

Ukupna površina poteza obale koji će biti rekonstruisan iznosi 3.795 kvadrata, a na njemu se nalaze i dva mandraća za barke i jedna ponta, kao i jedan tiradur za izvlačenje plovila iz mora na obalu. U obuhvatu lokacije nalaze se i zaštićene grupacije stabala, drvored kanarskih palmi na obali, odnosno stablo starog rogača u blizini hotela “Caruba” koje su opštinskom Odlukom o komunalnom redu Tivta, prepoznate kao vrijedne i zaštićene lokalne zelene površine.

“Posebna pažnja posvećena je uređenju prostora koji postaje mirujuća zona, sa kontrolisanim saobraćajem, bez parkiranja, sa zonom za rekreaciju i odmor uz obalu”, navode autori planskog rješenja koje je naručilo Morsko dobro.

Takođe, ubuduće neće biti dozvoljeno parkiranje vozila na zelenoj površini koja se sada koristi kao neformalni parking, a sama postojeća kolska saobraćajnica će u narednom periodu biti kontrolisanog tipa, namijenjena da se koristi samo za potrebe vlasnika objekata uz postojeći put koji nemaju alternativni prilaz. Na sjevernom dijelu u blizini “Carube” planirano je i postavljanje privremenog objekta u moru - plutajućeg priveznog pontona dimenzija 12 puta tri metra.