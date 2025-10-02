Osim Berske, ekipe Puteva nastaviće radove i u Piperskoj ulici, Nikole Tesle, Ive Andrića – takođe i druge projekte u Podgorici, zaključio je Zečević.

Berska ulica u Donjoj Gorici godinama je u katastrofalnom stanju, sa brojnim oštećenjima – što je izazivalo probleme u saobraćaju i pješacima, dok su mještani sopstvenim novcem pokušavali da je saniraju.

“Za asfalt prvi put Zavod za izgradnju dao nam je 2002. godine da uradi 3,5 metra put, ali, uz uslov da mi pripremimo podlogu. Plaćali smo šut, raširili i pripremili i doplatili za pola metra – da bude 4 metra, jer 3,5 metra se nismo mogli razminut“’, naveo je za RTV Podgorica mještanin Savo Vukićević.

Rekonstrukcija će biti brzo završena, uvjerava direktor preduzeća Putevi Radoš Zečević.

“Ona je duga oko 900 metara, njeno stanje sad je oko 4 metra širine, ali idemo 5,5 metara. Investicije će oko 150 hiljada eura koštati Glavni grad. Tamo smo već ušli sa poslom i ako budu vremenske prilike kako treba – za desetak dana ćemo izaći sa gotovim poslom. Ide grebanje stare podloge, tamponiranje, proširenje i dva sloja asfaltne mase“, pojašnjava Zečević.

Mještani su zadovoljni što je rekonstrukcija, nakon godina čekanja, konačno počela.

“Sve su nam nalazili neke razloge koji su bili, da kažem, za malu djecu. Odavde nam je tačno 5 km do centra grada, a nama je put bio kao u Mrtvo duboko. Malo, malo pa se ide u servis. Prije nekoliko dana put je bio grozan, došli su da ga iskrpe i ja sam se začudio da su se pojavili“, kazao je Vukićević.

Ukoliko budu potrebne dodatne intervencije, Zečević upućuje mještane da se obrate nadležnima.

“U principu, oni nas prate – tamo gdje, objektivno, postoji potreba – oni za nama rade i nastupaju posle nas. Ako bude potrebno da im treba gradska rasvjeta poručujem im neka se obrate gradskom preduzeću koji se tim bavi i zašto da ne, naravno“, pojašnjava Zečević.

Osim Berske, ekipe Puteva nastaviće radove i u Piperskoj ulici, Nikole Tesle, Ive Andrića – takođe i druge projekte u Podgorici, zaključio je Zečević.