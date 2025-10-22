Ovim predlogom se planira povećanje ukupnih prihoda i izdataka sa 9.733.000 na 10.260.000 eura, što predstavlja rast od 5,41 odsto, odnosno 527.000 eura u odnosu na važeći plan.

Izvor: TO Danilovgrad

Opština Danilovgrad je pripremila Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2025. godinu

,,Rebalans je rađen na osnovu ostvarenja prihoda za prvih devet mjeseci 2025. godine i procjene do kraja fiskalne godine. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 10,26 miliona eura, što je 527.000 eura više od predviđenog početnim budžetom. Najveći rast zabilježen je kod poreza, koji su rebalansom povećani sa 3.574.000 na 3.899.774 miliona eura. Porez na dohodak fizičkih lica povećan je na 1.989.774 eura, dok je porez na imovinu rebalansom utvrđen na 830.000 eura. Lokalni porezi zadržani su na nivou od 430.000 eura. Prihodi po osnovu taksi smanjeni su na 28.000 eura, dok su prihodi od naknada neznatno korigovani na 790.000 eura. Povećanje je zabilježeno i kod donacija 310.000 eura i transfera iz državnog budžeta i Egalizacionog fonda, koji sada iznose 3.364.000 eura", piše u obrazloženju, javlja Dan.

Rebalansom smanjeni kapitalni izdaci, povećane obaveze po osnovu dugova

Kapitalni izdaci Opštine Danilovgrad rebalansom budžeta za 2025. godinu utvrđeni su na 1.495.118 eura, što je 28.800 eura manje u odnosu na prvobitni plan.

,,Najveće izmjene odnose se na lokalnu putnu infrastrukturu, čiji su izdaci smanjeni sa 400.000 na 366.000 eura, dok su sredstva za komunalnu infrastrukturu povećana na 540.918 eura. Za opremu organa i službi izdvojeno je 510.200 eura, a za investiciono održavanje objekata 77.000 eura. Izdaci po osnovu otplate dugova porasli su na 2.767.143 eura, što je 484.382 eura više od planiranog. Na otplatu kredita prema bankama i Ministarstvu finansija odlazi 1.145.542 eura, dok je za obaveze iz prethodnih perioda planirano 1.621.601 eura. Među njima su reprogramirani poreski dugovi, obaveze prema Elektroprivredi i Deponiji Podgorica, kao i zaostale zarade iz 2024. godine. Ova stavka čini 26,97 odsto ukupnih izdataka. Rebalansom su rezervna sredstva planirana na 91.000 eura, od čega 90.000 eura za tekuću i 1.000 eura za stalnu rezervu – piše u dokumentu.Tekući izdaci rebalansom budžeta su utvrđeni u iznosu od 4.412.586 eura, umjesto 4.537.639 što predstavlja smanjenje od 125.053 eura– Smanjeni su troškovi bruto zarada i doprinosa, dok su blago povećani troškovi materijala, tekućeg održavanja i pojedinih usluga. Transferi institucijama, pojedincima i NVO sektoru povećani su za 185 hiljada eura i sada iznose 1.494.153 eura. Među njima se izdvajaju podrška kulturnim i sportskim organizacijama 350.000 eura, finansiranje Turističke organizacije 128.000 eura, Crvenog krsta 85.000 eura, te povećanje pomoći za Udruženje penzionera i stipendije za učenike i studente", navodi se u dokumentu, kako prenosi Dan.