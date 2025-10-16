Podnešena krivična prijava protiv pravnog lica d.o.o “K.” Podgorica i ovlašćene osobe u tom pravnom licu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko-obavještajne poslove i Poreske uprave, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, podnijeli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica d.o.o “K.” Podgorica i ovlašćene osobe u tom pravnom licu, saopštili su iz UP.

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga, su danas, nakon sprovedenih višemjesečnih aktivnosti, u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko – obavještajne poslove i Poreske uprave, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, podnijeli krivičnu prijavu protiv pravnog lica d.o.o "K." Podgorica i ovlašćenog lica u tom pravnom licu, državljanina Republike Albanije K.L. (41), zbog sumnje da su izvšili krivična djela utaje poreza i doprinosa, oštetivši na taj način Budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od 164.995,93 eura", naveli su iz UP.

U toku postupka do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da su prijavljeni K.L., kao osnivač i izvršni direktor, i pravno lice d.o.o. "K." iz Podgorice, krivična djela utaje poreza i doprinosa počinili na način što su u periodu od 2020. do 2025.godine, prikrili stvarne prihode i prilikom prijave Poreskoj upravi nijesu pružili tačne i istinite podatke o stečenim prihodima, u namjeri da potpuno ili djelimično izbjegnu plaćanje poreza i doprinosa, oštetivši na taj način Budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od 164.995,93 eura.

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga, u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva "Evazija", nastavljaju sa intenzivnim i prioritetnim policijsko-tužilačkim aktivnostima, usmjerenim na razotkrivanje i procesuiranje odgovornih lica iz privrednog sektora, čije kriminalne radnje direktno podrivaju ekonomski poredak države", dodali u.

Kroz snažnu multisektorsku saradnju i koordinisano djelovanje sa nadležnim institucijama, preduzimaju se konkretne mjere radi zaštite ekonomskih interesa građana i očuvanja Budžeta Crne Gore.

"Akcija "Evazija" predstavlja odlučan odgovor države na poreske i finansijske malverzacije, sa jasnim ciljem uspostavljanje sistema odgovornosti, zakonitosti i finansijske discipline u svim segmentima privrednog života", rekli su iz policije.