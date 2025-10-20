Za službena putovanja poslanika u prethodne četiri godine iz budžeta Skupštine izdvojeno je oko dva miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izvještaji o utrošenim sredstvima Skupštine pokazuju da je lani za tu namjenu izdvojeno 888 hiljada eura, 2023. godine - 391.407, 2022. - 504.818 i 2021. godine 293.187 eura, pišu Vijesti.

U troškove službenih putovanja ulaze rashodi za avio-karte, hotelski smještaj u zemlji i inostranstvu, dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i dnevnice i naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe za dolazak na skupštinska zasjedanja.

“Odavno je otvorena javna dilema da li treba ići na baš svaki put za koji se ukaže mogućnost, a što donosi ugodnost i dnevnice onome ko putuje, ili treba da budu opravdana samo ona službena putovanja koja imaju svrhe i koja su u vezi sa funkcijom parlamenta”, kazala je za “Vijesti” direktorica NVO Akcija za socijalnu pravdu Ines Mrdović.

Ukazala je da je crnogorski parlament poreske obveznike 2021. godine koštao oko 8,5 miliona, a u ovoj godini je projektovano da se za njegov rad izdvoji 14,5 miliona, što je za svega nekoliko godina, kako je ocijenila, značajno uvećanje, javljaju Vijesti.

“U ovoj godini je (planirani) trošak za službena putovanja i reprezentaciju (poslanici + administracija Skupštine) na nivou od preko 1,3 miliona, pa to znači da oko devet odsto od ukupno planiranog troška za ovu godinu za rad parlamenta (14,5 miliona) otpada na putovanja (dnevnice, smještaj, prevoz) i reprezentaciju (ručkovi, večere, zakuske, događaji)”, kazala je Mrdović, kako pišu Vijesti.

Ona je ocijenila da ovoliko projektovani izdatak za službene puteve u zemlji i inostranstvu uvijek otvara pitanje svrsishodnosti i stvarne opravdanosti svih putovanja, odnosno koliko se racionalno troši novac građana.

Prošle godine, od ukupnih troškova službenih putovanja, najviše je izdvojeno za prevoz u inostranstvu, oko 243.700 eura, dva i po puta više nego 2023.

Nešto manje je koštao smještaj u inostranstvu (240.357 eura), dok su dnevnice za službena putovanja u inostranstvu iznosile 114.654 eura.

Prevoz na službenom putovanju u zemlji koštao je 1.254 eura, a smještaj na službenom putovanju u zemlji 24.926 eura.

Za prevoz na službenom putovanju u zemlji (dolazak na skupštinska zasjedanja - korišćenje privatnog vozila u službene svrhe) izdvojeno je 210.557 eura.

U izvještaju o utrošenim sredstvima od 1. januara do 31. decembra 2024. nije navedena potrošnja po poslanicima pojedinačno, a Skupština još nije objavila izvještaj o radu za prošlu godinu, pišu Vijesti.

Poslanici osim dnevnica za službena putovanja dobijaju i dnevnice za dolazak na skupštinska zasjedanja. Prošle godine su po tom osnovu dobili 43.650 eura, tri i po puta više nego 2023.

Za dnevnice poslanika za službena putovanja u zemlji izdvojeno je 4.230 eura.

Rashodi za gorivo iznosili su 53.754 eura, što je u odnosu na 2023. godinu 14 hiljada eura više.

Prošle godine, kako su “Vijesti” objavile pozivajući se na dostavljene podatke iz Skupštine, od poslanika je najviše putovala predsjednica Posebnog kluba poslanika Jevrosima Pejović. Ona je ubilježila 18 službenih putovanja u prošloj godini koja su koštala ukupno 24.594 eura.

Slijedi potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj (AF) sa 15 putovanja, pa Jelena Nedović (PES) sa 14 putovanja. Amer Smailović (BS) bio je na 13 službenih putovanja, dok su po 12 puta službeno putovali bivša poslanica, sada ministarka saobraćaja Maja Vukićević (DNP) i poslanica Nove srpske demokratije Jelena Božović.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić (NSD) je u prošloj godini imao 12 službenih putovanja, za koja nije uzimao dnevnice.

Po deset službenih putovanja prošle godine su imali Duško Stjepović i Anđela Vojinović (Demokrate), kao i Nikola Zirojević (SD).

Mrdović je kazala da izvještaj o potrošnji za proteklu godinu prikazuje koliko je novca potrošeno za koju svrhu, ali i dalje ostaje nedovoljno transparentan, navode Vijesti.

“Na primjer, za ugovore o djelu prikazana je isplaćena suma od oko 360 hiljada eura, ali to nije praćeno podacima o broju zaključenih ugovora o djelu, na šta su se oni odnosili, ili sume za pojedinačne ugovore. U cilju potpune transparentnosti, a imajući u vidu da se radi o ugovorima koji u javnoj sferi izazivaju sumnje u prikrivena zaposlenja ili su u vezi dodatnih novčanih privilegija, to bi bilo opravdano objavljivati ih na sajtu Skupštine, uz prethodnu anonimizaciju ličnih podataka”, istakla je Mrdović.

Ona je ocijenila da se isto odnosi i na ugovore o konsultantskim uslugama, za šta je ove godine predviđen trošak od 1,6 miliona, a prošle godine je za to utrošeno 360.000.

Mrdović je istakla da izvještaj za prošlu godinu pokazuje da je Skupština donijela četiri rješenja za novčanu pomoć pravnim licima u ukupnom iznosu od 92 hiljade eura.

“Međutim, nejasno je da li su pravna lica možda nevladine organizacije, ili javne ustanove, ili privredna društva, javna ili privatna, ili fondacije... a naročito je nejasno po kojim kriterijumima se dodjeljuje ta novčana pomoć i ko o tome odlučuje”, istakla je Mrdović.

Ona je ocijenila da u izvještaju postoji i niz drugih finansijskih podataka koji bi bili opravdani da budu praćeni i dodatnim statističkim i konkretnim podacima:

“Na primjer, lista poslanika i zaposlenih sa iznosima mjesečnog troška za telefone, lista poslanika i zaposlenih koji dobiju na korišćenje laptopove, mobilne telefone i slično, mjesečne liste potrošnje goriva...”, kazala je Mrdović, kako javljaju Vijesti.

U 2023. godini troškovi za službena putovanja su raspoređeni tako što je smještaj na službenom putovanju u zemlji koštao 12.780, a u inostranstvu 88.070 eura.

Prevoz za službena putovanja u zemlji je 2023. koštao 45.102, od čega dolazak na skupštinska zasijedanja - korišćenje privatnog vozila u službene svrhe - 44.188 eura. Na prevoz za službena putovanja u inostranstvo otišlo je 85.298 eura, od čega za avio-karte 80.859. Na dnevnice za službena putovanja u zemlji utrošeno je 12.096, a za dnevnice za službena putovanja u inostranstvu 42.562 eura…

U 2022. godini za smještaj na službenom putovanju u zemlji utrošeno je 23.043, a za smještaj na službenom putovanju u inostranstvu 112.289 eura.

Prevoz za službena putovanja u zemlji u toj godini iznosio je 153.280 eura, a na dolazak na skupštinska zasijedanja - korišćenje privatnog vozila u službene svrhe, potrošeno je 152.397 eura.

Prevoz za službena putovanja u inostranstvo u 2022. godini iznosio je 121.482 eura, od čega je za avio-karte utrošeno 117.037 eura. Dnevnice za službena putovanja u zemlji iznosile su 33.003 eura, a za službena putovanja u inostranstvu 58.198 eura.

U prvoj polovini 2021.godine za službena putovanja ukupno je utrošeno 81.563 eura. Od jula do decembra 2021. godine za smještaj na službenom putovanju u zemlji utrošeno je 30.674 eura, a za smještaj u inostranstvu 39.992 eura.

Prevoz na službenom putovanju u zemlji (dolazak na skupštinska zasijedanja - korišćenje privatnog vozila u službene svrhe) koštao je 57.607 eura, dnevnice za službena putovanja u zemlji (dolazak na skupštinska zasijedanja) 14.796, prevoz na službenom putovanju u inostranstvo 41.982 eura…

Za troškove reprezentacije prošle godine je ukupno izdvojeno 49.824 eura, tri puta više nego 2023, kada je trošak iznosio 16.086 eura, pišu Vijesti.

U 2022. je za troškove reprezentacije, odnosno agencijske usluge rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima, izdvojeno ukupno 20.660 eura.

U prvoj polovini 2021. godine nije bilo utroška sredstava, a od 1. jula do 31. decembra troškovi su iznosili 26.415 eura.