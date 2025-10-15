Investitor je uporedio cijene karata Wizz Aira iz Podgorice i obližne Tirane – i provjerio gdje je letjeti stvarno jeftinije.

Izvor: MONDO/Mirjana Šegan

Najava aviokompanije Wizz Air da će u martu 2026. otvoriti bazu sa dva aviona u Podgorici i pokrenuti 14 novih linija ka evropskim gradovima izazvala je pozitivne reakcije među crnogorskim putnicima, ali i dodatno učvrstila poziciju zemlje kao sve atraktivnije turističke destinacije.

Tim povodom, portal *Investitor* napravio je upoređenje cijena avio-karata Wizz Aira iz Podgorice i susjedne Tirane, kako bi se utvrdilo odakle je zapravo isplativije letjeti, prenosi *Dan*.

Analiza pokazuje da, kada se uzmu u obzir svi realni troškovi – uključujući put do aerodroma u Tirani i povratak, troškove goriva, parkinga i prelaska granice – aerodrom u Podgorici postaje isplativija opcija za većinu putnika iz Crne Gore.

Iako je u prethodnom periodu sve više građana putovalo preko Tirane, zahvaljujući većem broju linija i češćim letovima, nova ponuda iz Podgorice sada mijenja tu računicu. Niže nominalne cijene iz Tirane često ne ostaju povoljnije kada se dodaju skriveni troškovi putovanja.

Podaci za juni 2026. pokazuju da Podgorica nudi niže cijene karata za tri od četiri analizirane evropske destinacije – Barselonu, Pariz i Rim.

Tako povratna karta za Barselonu iz Podgorice u junu prosječno košta 105,98 eura, dok iz Tirane cijena iznosi 134,15 eura – što je razlika od gotovo 28 eura.

Za Pariz razlika je još veća – 70,98 eura iz Podgorice naspram 103,15 eura iz Tirane.

Rim je gotovo izjednačen, ali i dalje nešto jeftiniji iz Podgorice – 71,98 eura nasuprot 76,28 eura.

Jedina destinacija gdje je Tirana povoljnija jeste Malme – sa cijenom od 192,03 eura, u poređenju sa 209,98 eura iz Podgorice. Ipak, ta prednost brzo nestaje kada se uključe dodatni troškovi puta.

Putovanje do Tirane, posebno autom, nosi dodatne izdatke od 40 do 60 eura po turi – u što ulaze gorivo, parking i eventualni transfer do aerodroma. Kada se to doda cijeni karte, let iz Podgorice u gotovo svim slučajevima postaje jeftiniji.

Na primjer, karta za Barselonu iz Tirane, uz dodatnih 50 eura troška, košta oko 184 eura, dok je ista ruta iz Podgorice 106 eura – razlika koja jasno ide u korist crnogorskog aerodroma.

Slične razlike bilježe se i za Pariz (153 eura iz Tirane vs. 71 iz Podgorice) i Rim (126 naspram 72 eura). Čak i kod Malmea, kada se uračunaju dodatni troškovi, cijena iz Tirane dostiže 242 eura – više nego iz Podgorice.

Osim novca, putnici često zanemaruju i vrijeme koje troše putujući do Tirane. U zavisnosti od lokacije, put do aerodroma u Tirani može trajati i više od tri sata u jednom pravcu, uz moguće zadržavanje na granici. Za kraća putovanja, poput vikend aranžmana, ovo može biti odlučujući faktor.

Jedina situacija u kojoj Tirana ostaje konkurentna jeste kada više ljudi dijeli troškove puta. Ako, recimo, tri ili više osoba putuje zajedno, dodatni trošak od 50 eura se raspoređuje, pa je iznos po osobi manji – oko 15 eura. Ipak, i tada je potrebno više organizacije i vremena.

Za solo putnike ili parove, Podgorica je i dalje bolji izbor – povoljniji, jednostavniji i vremenski efikasniji.

Tirana zaista nudi više letova, pogotovo prema Skandinaviji i zapadnoj Evropi, što može biti privlačno za one koji žele više opcija. Ipak, analiza pokazuje da veća ponuda ne znači uvijek niži ukupni trošak – posebno za putnike iz Crne Gore.

Cijena avionske karte ne predstavlja konačan trošak putovanja – pravo računanje počinje od trenutka kada se krene iz kuće do povratka nazad.

Sve u svemu, kada se saberu svi faktori – cijena, dodatni troškovi, vrijeme i udobnost – Podgorica izlazi kao isplativija opcija za letove ka većini evropskih destinacija.

Tirana, s druge strane, ostaje lider po broju ruta – ali ne nužno i po konačnoj cijeni putovanja.