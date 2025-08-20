Zakonom se predviđa i da se oduzimaju dozvole revizorima i revizorskim društvima ako su podaci na osnovu kojih je dozvola izdata neistiniti i ako prestane da ispunjava neki od potrebnih uslova.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Novi Zakon o reviziji predstavlja značajno unapređenje regulatornog okvira kad je u pitanju sprovođenje zakonske revizije i sigurno je da će doprinijeti većem kvalitetu pružanja revizorskih usluga i povećanom povjerenju javnosti u revizorske izvještaje i mišljenja koja izdaju eksterni revizori, naveli su za "Dan" iz Ministarstva finansija.

Kako su poručili iz resora kojim rukovodi Novica Vuković, dopunama i izmjenema Zakona o reviziji, koje je izglasala Skupština 25. jula, a zatim ga potpisao i predsjednik države Jakov Milatović, napravljen je korak više na putu ka Evropskoj uniji.

"Donošenjem novog Zakona o reviziji Crna Gora će ispuniti i jedan od preduslova za zatvaranje četvrtog završnog mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 6 – privredno pravo" saopštili su "Danu" iz resora finansija.

Zakon o reviziji je višestruko značajan, imajući u vidu da se veliki broj korisnika finansijskih informacija oslanja na kvalitet rada ovlašćenih revizora i društva za reviziju, kažu u MF, i poručuju da revizorska profesija ispunjava posebno značajnu društvenu funkciju.

Do dopune i izmjena starog zakonskog propisa koji reguliše finansijsku reviziju, kako se navodi u odgovoru, Ministarstvo finansija je pristupilo nakon analize važećeg zakona, koja je pokazala da on nije bio u potpunosti usklađen sa propisima Evropske unije, kao i da je znatan broj normi nedovoljno precizno definisan, te ostavlja prostor za različita tumačenja pojedinih odredbi, prenosi Dan.

Lažni podaci "ukidaju" dozvolu za rad

Zakonom se predviđa i da se oduzimaju dozvole revizorima i revizorskim društvima ako su podaci na osnovu kojih je dozvola izdata neistiniti i ako prestane da ispunjava neki od potrebnih uslova.

Revizor najmanje dvije godine ne smije da prihvati radni angažman u privrednom društvu gdje je obavljao reviziju.

Novi zakon obavezuje revizora da o svojim nalazima obavijesti revizorski odbor privrednog društva u kojem je bio angažovan.

Praćenje revizorske prakse je zadatak petočlanog Savjeta za reviziju, koji, prema zakonu, predlaže ministar finansija, a imenuje i razrješava Vlada.

Shodno tome, Ministarstvo finansija je pripremilo predlog novog zakonskog rješenja, koje je potpuno usklađeno sa relevantnim direktivama EU iz ove oblasti i adresirali preporuke iz Izveštaja o poštovanju standarda i kodeksa, računovodstva i revizije (ROSC A&A), koji je nedavno objavila Svjetska banka, saopštili su iz tog resora.

" Intencija je bila da unaprijedimo tekst zakona koji će voditi ka jačanju revizorske profesije, podizanju kvaliteta revizorskih izvještaja, unapređenju rada društava za reviziju i ovlašćenih revizora, sprovođenju provjere kvaliteta rada ovlašćenih revizora i revizorskih društava, boljoj kontroli finansijskih izvještaja, jačanju uloge revizorskih odbora i usklađivanju sa legislativom Evropske unije i najboljom međunarodnom praksom " ističu u resoru finansija.

Revizor ne smije da obavlja reviziju tamo gdje je radio

Kako je "Dan" ranije pisao, ovim zakonom revizor ne smije da obavlja reviziju kod pravnog lica u kojem je akcionar, član, osnivač ili ima udio ili značajan finansijski uticaj kod subjekta revizije, ili ima značajan interes sa povezanim pravnim licem subjekta revizije u kojem je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora, ili njihov krvni srodnik i supružnik. Revizor ne smije da obavlja reviziju ni tamo gdje je ranije obavljao računovodstvene poslove.

Revizor je dužan, kako je propisano novim zakonskim rješenjem, da se pridržava načela profesionalnog skepticizma i pridržavati se profesionalnog kodeksa etike profesionalnih računovođa.

Najvažnija područja reforme su, saopštili su iz Ministarstva, dalja usklađivanja sa legislativom EU, a odnose se na jasnije i preciznije definisanje sistema izadavanja licenci za ovlašćene revizore i dozvola za obavljanje revizije društvima za reviziju.

Zatim, uvođenje strožih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću ovlašćenih revizora i društava za reviziju, poboljšanje organizacionih zahtjeva revizorskih društava, organizaciju rada zakonske revizije, bolje i preciznije propisivanje odredbi koje se odnose na nerevizorske (dodatne) usluge, unapređenje normi koje se odnose na sadržaj revizorskog izvještaja, kao i izvještaja o transparentnosti, izbor društava za reviziju, sadržaj ugovora o reviziji. U najznačajnija područja reforme finansijske revizije, koja reguliše novi Zakon o reviziji, jesu i naknade za obavljenu reviziju, registraciju revizora i društava za reviziju, uključujući i one iz EU i iz trećih zemalja, vođenje registara ovlašćenih revizora i društava za reviziju, zatim propisivanje obaveze izvještavanja, nepravilnosti, bolje i preciznije propisivanje odredbi koje se odnose na kriterijume za izbor članova revizorskih odbora, jačanje uloge revizorskih odbora, jačanje funkcije unutrašnje revizije, bolje i preciznije propisivanje odredbi koje se odnose na sastav i imenovanje Savjeta za reviziju, dalje jačanje nadzora nad radom ovlašćenih revizora i društava za reviziju. Takođe, novim zakonskim dokumentom regulisano je propisivanje saradnje Ministarstva finansija sa državama članicama EU, kao i sa nadležnim tijelima iz trećih zemalja, postupak kontrole, preduzimanje mjera na osnovu kontrole, djelotvorna primjena mjera i uspostavljanje efikasnijeg sistema sankcionisanja, piše Dan.