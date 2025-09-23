Kadić je kazao i da već sredinom oktobra mora doći do rebalansa budžeta kako bi "Montefarm" mogao uredno da se snabdijeva ljekovima, jer su za ovu godinu, umjesto traženih 535 miliona, dobili 452 miliona eura.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Sto dvadeset četiri apoteke prijavile su se na javni poziv Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) za distribuciju ljekova na recept, kazao je direktor Fonda Vuk Kadić.

On je u emisiji "Reflektor" na TV Vijesti objasnio da građani samo prvih nekoliko dana oktobra neće moći kod privatnika da podžu ljekove na recept, i da će ta blokada biti riješena do kraja naredne sedmice.

Kadić je kazao i da već sredinom oktobra mora doći do rebalansa budžeta kako bi "Montefarm" mogao uredno da se snabdijeva ljekovima, jer su za ovu godinu, umjesto traženih 535 miliona, dobili 452 miliona eura.

"Mi smo već Ministarstvu finansija uputili predlog za rebalans budžeta do kraja godine i neophodan će biti taj rebalans. Taj iznos je onaj minimalni iznos koji smo planirali, a da ne bude posljedica po funkcionisanje zdravstvenog sistema, uz neke obaveze i dugove koje možemo da prenesemo u narednu godinu, je negdje između 25 i 30 miliona eura u ovome momentu. Ono što mi trenutno imamo sredstava za obezbjeđivanje nesmetanog funkcionisanja 'Montefarma', jeste negdje druga polovina oktobra mjeseca", rekao je Kadić.

Ekonomski analitičar Miloš Vuković iz "Fideliti konsaltinga" konstatuje i da je godišnja stopa inflacije medicinskih proizvoda i opreme 14 odsto i da su cijene ljekova od januara u Crnoj Gori eksplodirale, kao i da rapidno raste dobit privatnih preduzeća koja pružaju zdravstvene usluge. Zato apeluje na Vladu da ne smanjuje izdatke za Fond zdravstva.

"Država želi da ima do tri posto deficit budžeta. Najlakši način je da smanji izdvajanja za zdravstvo. I to je ono što ja najviše zamjeram cijelom sistemu, zato što ne može neko iz Ministarstva finansija da uklapa tabele nauštrb javnog zdravstva, da ima suficit, a da nema ljekova. To se ne smije događati. I apelujem sad, pošto smo u fazi budžeta, mislim da bi budžet trebalo uskoro da se predloži, na Ministarstvo finansija da ona cifra koja im dođe od Fonda zdravstva da bude uvrštena u budžet. Pa će se onda oni domaćinski ponašati i vidjeti ima li prostora za uštede", kazao je Vuković.