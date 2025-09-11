Kompanija "Čelebić" je u vlasništvu Tomislava Čelebića, koji je, uz bivšeg predsjednika Mila Đukanovića, jedan od osnivača privatnog Univerziteta Donja Gorica, u čijoj se neposrednoj blizini i nalazi objekat za koji Vlada sprema novac.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada namjerava da kupi objekat površine 4.200 kvadrata u Donjoj Gorici u vlasništvu Kompanije “Čelebić” za potrebe smještaja studenata i za to će biti isplaćeno 6,32 miliona eura iz tekuće budžetske rezerve, prenose Vijest.

To piše u Informaciji o kupovini ove nepokretnosti koja je u utorak utvrđena na Komsiji za ekonomsku politiku (KEP), a konačna odluka treba da bude na sjednici Vlade. Predlagač ovog dokumenta je generalni sekretar Vlade Dragoljub Nikolić, što nije uobičajen slučaj u njenim procedurama, jer obično dokumente predlažu resorni ministri.

“Vijesti” imaju uvid u Informaciju u kojoj se navodi da će se zadužiti Uprava za državnu imovnu da u ime Crne Gore sprovede aktivnosti na kupovini nepokretnosti u maksimalnoj vrijednosti od 6,32 miliona, da direktor Uprave za državnu imovinu Koča Đurišić zaključi ugovor o kupoprodaji i da Uprava nakon upisa u katastar nepokretnosti, preda Javnoj ustanovi “Dom učenika i studenata Podgorica” za potrebe povećanja smještajnih kapaciteta za studente.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Kompanija “Čelebić” su početkom novembra prošle godine sporazumno raskinuli ugovor o kupoprodaji tog objekta nakon što je taj resor donio odluku o poništenju tendera raspisanog u ljeto 2024. u kome je početna cijena za ovu nabavku smještaja za studente bila 2,9 miliona eura bez PDV-a, pišu Vijesti.

Ugovor, vrijedan 6,3 miliona eura, bio je potpisan 21. oktobra, a ministarka Anđela Jakšić Stojanović je istog dana zatražila i mišljenje institucije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa.

“Vijestima” je tada, iz više izvora, potvrđeno da je Zaštitnik u mišljenju, pored ostalog, naveo da je kupovinu doma trebalo da sprovede resor u čijoj je nadležnosti državna imovina i da je taj pravni posao izuzet od Zakona o javnim nabavkama, pa je ukazao Ministarstvu prosvjete da je dužno da raskine ugovor.

Član 14 Zakona o javnim nabavkama predviđa da se taj propis ne primjenjuje na “kupovinu ili zakup zemljišta, građevinskih objekata ili druge nepokretne imovine kao i prava koja se na njih odnose.

Vlada je sredinom februara 2024. razmatrala prvu informaciju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija u vezi sa nedostatkom prostornih kapaciteta u domovima za smještaj učenika i studenata u Podgorici, da bi polovinom aprila dala zeleno svjetlo za najam ili kupovinu objekta.

Nakon što je ugovor raskinut, Vlada je dala zeleno svjetlo Upravi za državnu imovinu da kao prelazno rješenje studente smjesti u objekat Kompanije “Čelebić” po mjesečnoj cijeni od oko 50.000 eura.

Vlada je tada zaključkom zadužila Upravu za državnu imovinu, koja je pod ingerencijom Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da nađe trajno rješenje za smještaj studenata, odnosno, da sprovede postupak i kupi odgovorajući objekat.

Nikolić juče nije odgovorio na pitanja “Vijestima”, uključujući i ono da navede zakonski osnov koji mu omogućava da predloži ovaj dokument za Vladu, te da li to znači da slijedeći ovakve procedure može da predloži, na primjer, sekretara u nekom ministarstvu.

Ni iz Ministarstva prostornog planiranja kojim rukovodi ministar Slaven Radunović nije odgovoreno na pitanja da li je predložena kupovina objekta, kojeg i za koji iznos, da li je Ministarstvo kontrolisalo dokumentaciju i ako je dokumentacija u skladu sa propisima, zbog čega Ministarstvo to ne kandiduje za sjednicu Vlade, već to čini Generalni sekretarijat.

“S obzirom na to da Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nije pripremalo ni kandidovalo pomenuti dokument, predlažemo da pitanja proslijedite Generalnom sekretarijatu Vlade”, odgovoreno je iz ovog Vladinog resora.

U dokumentu, u koji “Vijesti” imaju uvid, navodi se da je u skladu sa specifikacijom Ministarstva prosvjete Komisija Uprave za imovinu 17. decembru prošle godine utvrdila da samo nekretnina u vlasništvu “Čelebić city” koja se nalazi u Donjoj Gorici ispunjava uslove u skladu sa dostavljenom specifikacijom. Potom je Ministarstvo prosvjete 19. decembra 2024. godine dostavilo Upravi procjenu predmetne nepokretnosti, urađenu 26. septembra 2024. godine, od strane sudskog vještaka i ovlašćenog procjenjivača, ali je Uprava u cilju realizacije zaključka Vlade zaključila ugovor o procjeni nepokretnosti sa drugim sudskim vještakom i procjenjivačem 27. decembra 2024. godine.

Dalje se navodi da je 27. marta održan sastanak predstavnika Uprave za imovinu i kompanije “Čelebić”, te da je Uprava kao zainteresovani kupac, saopštila ponudu za kupovinu predmetne nepokretnosti, ali su je njeni predstavnici odbili i ostali pri svojoj ponudi.

“Kako se dvije individualne procjene u bitnome razlikuju, u smislu procijenjene vrijednosti, Uprava je o tome obavijestila Ministarstvo prosvjete koje je 7. aprila 2025. godine predložilo da Uprava formira nezavisnu komisiju sastavljenu od eksperata, koja će izvršiti realnu procjenu tržišne vrijednosti nepokretnosti, ili uraditi analizu postojećih dostavljenih procjena”, piše u dokumentu koji je za KEP kandidovao Nikolić.

Potom je Uprva za državnu imovinu formirala 8. maja ove godine Komisiju koju su činili pet procjenitelja, od čega tri ekonomsko-finansijske struke i dva građevinske struke, koja je 1. jula Đurišiću dostavila Izvještaj o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine Kompanije “Čelebić”.

“Uprava za državnu imovinu je 11. jula 2025. godine dostavila Ministarstvu prosvjete izvještaj o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine sa opremom. Ministarstvo prosvjete dostavilo je predmetnu informaciju Generalnom sekretarijatu i Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma državne imovine i Ministarstvu finansija na mišljenje i postupanje”, piše u dokumentu u kome se ne navode procjene vrijednosti nekretnine koje su rađene.

Dokument koji je sačinio Nikolić sadrži i mišljenje Ministarstva finansija koje je potpisao ministar Novica Vuković, u kome se podsjeća da je ovaj resor već dao pozitivno mišljenje za ovu incijativu i da u tekućoj budžetskoj rezervi ima 6,3 miliona eura za tu namjenu.

Dokument ne sadrži mišljenje Ministarstva prostornog planiranja, prenose Vijesti.

Jakšić Stojanović juče nije odgovorila na pitanje “Vijesti” na ovu temu, a redakcija nije dobila komentar ni od Kompanije “Čelebić”

Prošle školske godine bez mjesta u domu ostalo 714 studenata

U Nikolićevoj Informaciji konstatuje se da je prošle školske godine 2.223 studenta konkurisalo na 1.509 mjesta, što znači da je 714 studenata ostalo bez zadovoljene potrebe za smještajem.

“Imajući u vidu da su postojeći kapaciteti Javne ustanove Dom učenika i studenata

Podgorica u potpunosti popunjeni, kao i činjenicu da su cijene stanovanja na tržištu nekretnina u Glavnom gradu izuzetno visoke, te nepristupačne za studentski budžet, obezbjeđivanje dodatnih smještajnih kapaciteta za studente u Podgorici prioritet je od posebnog značaja”, stoji u dokumentu.

Navodi se da je od novembra 2024. godine, prema odluci Vlade, zakupljivan prostor za smještaj studenata, u kojem je tokom kog perioda bilo smješteno preko 150 studenata.

“S obzirom da je riječ o zakupu, ograničavajući faktor je bio nedostatak organizovane ishrane studenata u prostornim kapacitetima, dok bi organizovanjem iste interesovanje za predmetni smještaj bilo još veće”, pišu Vijesti.