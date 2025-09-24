Sud je, međutim, ocijenio da je zahtjev za odlaganje izvršenja „neuredan“.

Upravni sud Crne Gore odbacio je zahtjev luksemburško- američke kompanije CAAP S.A. za odlaganje izvršenja rješenja Komisije za koncesije Vlade Crne Gore, kojim je vraćena rang lista ponuđača u postupku dodjele koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat, piše CdM.

Kompanija je u tužbi tvrdila da bi sprovođenje osporenog rješenja do okončanja spora dovelo do nenadoknadive štete, kako za nju samu, tako i za Crnu Goru i drugog ponuđača – korejsku kompaniju IIAC. CAAP je istakla da bi eventualno stupanje drugog ponuđača u posjed koncesije onemogućilo njeno učešće u daljem postupku, što bi, kako su naveli, prouzrokovalo višemilionske gubitke, reputacionu štetu i moguće međunarodne sporove.

Kako se navodi u obrazloženju, rješenje Komisije za koncesije od 1. septembra 2025. godine nije izvršni akt, već odluka kojom je rang lista ponuđača vraćena na doradu zbog utvrđenih nepravilnosti.

„Tužioc nije mogao tražiti odlaganje izvršenja akta koji ne proizvodi izvršne pravne posljedice, već vraća postupak u fazu prije utvrđivanja rang liste ponuđača“, stoji u odluci.

Upravni sud je zaključio da, s obzirom na to da je zahtjev podnesen preko punomoćnika – advokata, a da se radi o neurednom pravnom sredstvu, isti mora biti odbačen u skladu sa Zakonom o upravnom sporu.

Time je kompaniji CAAP onemogućeno da privremeno zaustavi dalji tok postupka oko koncesije za upravljanje crnogorskim aerodromima, dok se u glavnom sporu ne odluči o zakonitosti osporenog rješenja Komisije za koncesije.

Odluku je donijelo vijeće suda u sastavu Medina Mušović (predsjednica), Tatjana Krpović i Tamara Bulajić.

Sad je Tenderska komisija u obavezi da završi posao i dostavi Ministarstvu saobraćaja odluku kako bi Vlada u konačnom odlučila i finalizovala proces, prenosi CdM.