Đeljošaj je u dopisu eksplicitno tražio preuzimanje odgovornosti IFC-a za pravnu argumentaciju i moguće posljedice u vezi s ocjenom ponuda i minimalnim iznosom obavezne investicije.

Naime, Tenderska komisija koja broji 13 članova je najprije ocijenila da tehnička ponuda Inčon internešenl airports korporejšn (IIAC) ne zadovoljava, te da ne mogu proći u drugi krug, ali je tu odluku promijenila nakon što su se u cijeli postupak uključili konsultanti iz IFC-a, prenosi Dan.

"U vezi s pravnim stavovima i tumačenjima koje je IFC dostavio tokom sprovođenja postupka ocjenjivanja tehničkih ponuda u okviru postupka koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat, a koji se odnose na preispitivanje načina ocjenjivanja tehničkih ponuda, s fokusom na ocjenjivanje po kriterijumima koji se odnose na Plan razvoja avio dostupnosti i Investicioni plan i tumačenje da je ponuda ponuđača IIAC u skladu s uslovima poziva i pored toga što ne uključuje investiciju u iznosu od minimalno 200 miliona za dvije obavezne faze, smatramo neophodnim da IFC potpiše i kod notara ovjeri izjavu kojom preuzima punu materijalnu i pravnu odgovornost za sve moguće posljedice koje mogu nastati sprovođenjem navedenih pravnih tumačenja, potvrđuje da preuzima odgovornost za sve potencijalne troškove i gubitke koje bi država Crna Gora mogla pretrpjeti usljed primjene gore pomenutih pravnih tumačenja i potvrđuje da su pravni stavovi i sugestije IFC-a više puta iznijeti kao stručna mišljenja značajno usmjerila rad i djelovanje Tenderske komisije. Kako bi se obezbijedila pravna sigurnost postupka i zaštitio integritet rada Tenderske komisije, smatramo da je ovjerena izjava o odgovornosti IFC-a potrebna kao preduslov za nastavak postupka – napisao je Đeljošaj predstavnicima IFC-a.

Ovaj dopis Đeljošaj je uputio u ponedjeljak 30. juna, a do sada, IFC nije odgovorio, tako da ostaje da se vidi šta će se po pitanju tenderskog postupka izdešavati do 9. jula. Do tog datuma Tenderska komisija treba da završi svoj dio posla, odnosno da rangira ponude IIAC-a i Korporasion Amerika airports (CAAP), prenosi Dan.

Kao što smo naveli, Tenderska komisija je najprije ocijenila da ponuda Inčona ne ispunjava tehničke uslove, odnosno, nije dobila potreban broj bodova da prođe u drugi krug, za razliku od CAAP-a koji je dobio dovoljan broj bodova. Nakon toga, troje članova TK, savjetnica premijera i dvoje predstavnika Ministarstva finansija, su zaprijetili ostavkama, da bi se dan nakon toga oglasio i IFC kazavši da ne može da potvrdi odluku Tenderske komisije jer nije dobio valjana objašnjenja.

Sve je rezultiralo sjednicom Vlade na kojoj je donesena odluka da se rok za donošenje odluke Tenderske komisije produži za 30 dana. Prvobitni rok bio je 9. jun, a prošle sedmice je produžen do 9. jula.

Nakon što je rok produžen za mjesec, ponovo je zasijedala Tenderska komisija, koja je nastavila prethodno prekinutu sjednicu i ponovo ocijenila ponude Inčona i CAAP-a. Nakon ponovnog ocjenjivanja, obje kompanije su imale više bodova, jer članovi nisu mogli da daju nula bodova za određene aspekte ponude. Ponovno bodovanje dovelo je do toga da je Inčon prošao u drugi krug.

Nakon toga su otvorene finansijske ponude, gdje je Inčon ponudio 100 miliona i 35 odsto prihoda, dok je CAAP ponudio 101 milion i 17 odsto prihoda. Incijalne investicije CAAP-a veće su od investicija Inčona. CAAP se žalio Tenderskoj komisiji zbog takvog ishoda.

Kada Tenderska komisija preda izvještaj Ministarstvu saobraćaja i rangira ponude, taj vladin resor treba da sačini predlog koji će ići ka Vladi. Predlog može biti da se izabere jedan od koncesionara da razvija aerodrome ili da se odustane od koncesije i da država sama razvija aerodrome. Prema informacijama "Dana", dobar dio članova Vlade više je za to da aerodromi ostanu u državnom vlasništvu i da ih država razvija.