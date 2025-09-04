Najavljuju da će u tužbi Upravnom sudu ukazati da su djelovi dvije ponude bodovani dva puta što je, kažu, suprotno pravilima tendera, crnogorskim i propisima EU.

Izvor: Aerodromi Crne Gore

Luksemburško-američka kompanija Corporación América Airports (CAAP), drugorangirana na tenderu za dodjelu koncesija na crnogorske aerodrome, najavila je da će podnijeti tužbu Upravnom sudu protiv odluke Vladine Komisije za koncesije, po kojoj je prvorangirana na tenderu - južnokorejska kompanija Inčon.

Iz CAAP su Televiziji Vijesti saopštili da, iako je Komisija za koncesije djelimično usvojila njihov prigovor na rang listu i naložila Tenderskoj komisiji da ukloni utvrđene nepravilnosti - što će vjerovatno značiti novo, treće bodovanje ponuda, oni su protiv ponovnog bodovanja jer smatraju da će biti nelegitimno kao i drugo bodovanje.

"Takođe, nova tehnička evaluacija, sada kada su članovi Tenderske komisije već upoznati sa finansijskim ponudama obje kompanije, predstavljala bi ozbiljno kršenje zakona i tenderske procedure, koja jasno predviđa da se tehnička evaluacija može izvršiti samo prije otvaranja finansijskih ponuda. Takav postupak bi potpuno potkopao proces", kažu iz luksemburško - američke kompanije.

Najavljuju da će u tužbi Upravnom sudu ukazati da su djelovi dvije ponude bodovani dva puta što je, kažu, suprotno pravilima tendera, crnogorskim i propisima EU, kao i da je došlo do nepotrebnog uticaja na tenderski postupak od strane Vlade Crne Gore i njenih savjetnika iz Svjetske banke.

Zaključuju da je, nakon što ponuda Inčona nije prošla prvu fazu, nezakonito drugo bodovanje im je omogućilo da prođu dalje i potom budu prvorangirani ponuđač, pa moraju da se obrate crnogorskim sudovima, da bi ispravili tu dramatičnu grešku.