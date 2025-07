Od 18. avgusta radno vrijeme domaćih platnih sistema se produžava: RTGS sistem (za transakcije iznad 1.000 eura) radiće do 20 časova, a DNS sistem (za transakcije ispod 1.000 eura) do 19:30, sa čak šest ciklusa kliringa dnevno.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Od oktobra banke neće moći naplaćivati više od 0,02 eura za male elektronske transakcije, dok će najviša moguća naknada za najveće transfere iznositi 50 eura. Ukinute su i dodatne naknade za popodnevna plaćanja. Produžava se radno vrijeme platnog sistema, a moguć je promet novca i vikendom. To se, između ostalog, navodi u reformskom paketu koji je usvojila Centralna banka Crne Gore.

CBCG najavljuje da će sistemi biti dostupni i vikendom od oktobra, dok se u julu 2026. planira uvođenje TIPS Clone platforme koja omogućava plaćanja 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji.

Nova pravila koja stupaju na snagu 6. oktobra podrazumijevaju da banke ne mogu naplatiti više od 0,02 eura za prvi dnevni transfer fizičkog lica do 200 eura; 1,99 eura za elektronske transakcije do 20.000 eura; 25 eura za elektronske transakcije iznad 20.000 eura; 3,99 eura za uplate u poslovnici do 20.000 eura; 50 eura za uplate u poslovnici iznad 20.000 eura; 1,99 do 25 eura za primanje SEPA transfera.

Ukida se i naknada CBCG koja je do sada bila povećana za 30 odsto nakon 14 časova.

Uvodi se jedinstvena niža tarifa koja važi za cijeli operativni dan (od 8:00 do 20 časova), čime se dodatno unapređuje transparentnost i pravičnost u obračunu troškova.

Odluke CBCG omogućavaju Crnoj Gori ravnopravan i siguran pristup SEPA zoni – jedinstvenom području plaćanja u eurima koje obuhvata 41 zemlju, uključujući sve članice EU, kao i Švajcarsku, Veliku Britaniju, Norvešku i druge države. Time se znatno ubrzavaju međunarodne transakcije i otklanjaju prepreke za prekogranično poslovanje.

Prema procjenama CBCG, ukupna godišnja ušteda iznosiće 13,9 miliona eura, što znači više od 50 miliona eura do očekivanog ulaska u Evropsku uniju.