Iz CBCG objašnjavaju da je riječ o dijelu šireg procesa usklađivanja domaćih propisa sa evropskim standardima, što će građanima i privredi omogućiti efikasnije upravljanje finansijama i likvidnošću.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Radno vrijeme platnog prometa u Crnoj Gori od danas se produžava – sve uplate građana i privrede biće obrađivane i dostupne istog dana do 19.30, odnosno 20 sati, saopštili su iz Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Prema novim pravilima, uplate i isplate do 1.000 eura moći će da se obavljaju do 19.30, dok će transakcije iznad tog iznosa biti omogućene do 20 sati.

Iz CBCG objašnjavaju da je riječ o dijelu šireg procesa usklađivanja domaćih propisa sa evropskim standardima, što će građanima i privredi omogućiti efikasnije upravljanje finansijama i likvidnošću.

„Na ovaj način smatramo da će doći do značajnog poboljšanja kada govorimo o upravljanju likvidnošću naše privrede, povećanju njihove konkurentnosti, boljem upravljanju i planiranju dobavljača. Kada govorimo o fizičkim licima, takođe smatramo da će doći do značajnog poboljšanja planiranja njihovih sredstava“, kazala je za RTCG Zorica Kalezić, viceguvernerka CBCG.

Privreda, a posebno trgovina i turizam, kako navode iz CBCG, osjetiće najveće benefite, jer su to djelatnosti sa najbržim obrtom kapitala.

„Ako već od ponedjeljka napravite elektronsku uplatu u bilo kom trgovačkom lancu u 18 ili 19.30, sredstva će tom trgovačkom lancu biti na raspolaganju odmah. To znači da neće morati da čeka sljedeći dan, već će novac biti dostupan da isplati svoga dobavljača“, objašnjava Kalezić, za RTCG.

Produženje radnog vremena samo je uvod u šire promjene platnog prometa. Od 20. oktobra ove godine biće omogućene transakcije i tokom vikenda i državnih praznika, dok će od jula naredne godine platni promet funkcionisati svih 365 dana u godini.

Na ovaj način Crna Gora se, kako poručuju iz Centralne banke, dodatno približava evropskoj praksi i standardima, dok građani i privreda dobijaju brži, pouzdaniji i dostupniji platni promet.