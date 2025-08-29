Iz CBCG je saopšteno da je Savjet te institucije usvojio Pravila o izmjenama i dopunama Pravila rada Platnog sistema Centralne banke Crne Gore.

Počev od 20. oktobra radno vrijeme domaćeg platnog sistema produžava se i na dane vikenda i praznične dane, saopšteno je danas iz Centralne banke Crne Gore (CBCG).

"Ovim izmjenama, počev od 20. oktobra radno vrijeme domaćeg platnog sistema produžava se i na dane vikenda i praznične dane. Tako će prenos novca subotom i nedjeljom i danima koji su neradni u skladu sa zakonom kojim se uređuju državni i drugi praznici, biti omogućen do 14:30 časova za iznose do 1.000 eura, odnosno do 15:00 časova za iznose preko 1.000 eura", ističe se u saopštenju.

Iz CBCG su dodali da je od 18. avgusta radno vrijeme domaćeg platnog sistema produženo radnim danima do 20 časova za transakcije iznad 1.000 eura, a za transakcije ispod 1.000 eura do 19:30, uz šest kliring ciklusa tokom dana.

"Centralna banka Crne Gore snažno je posvećena izgradnji modernog, transparentnog i inkluzivnog platnog sistema, prilagođenog potrebama građana i privrede, kojim se oslobađa kretanje novca i otvara prostor za razvoj crnogorske ekonomije, u skladu sa najboljim evropskim praksama", piše u saopštenju.