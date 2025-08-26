"Totalna je neistina da je iko napuštao, još deset radnika se pridružilo pa nas je sada 95 ili 96. Kompaniji preostaje pet ili šest onih koji bi mogli da obavljaju posao", naglasio je Kaluđerović.

Predstavnik grupe radnika Željezničke infrastrukture (ŽICG) Andrej Kaluđerović kazao je da su neistinite tvrdnje Ministarstva saobraćaja i ŽICG, odnosno da jedan broj zaposlenih koji je zaustavio promet vozova - nije pristao da se vrati na posao.

Kaluđerović je "Vijestima" kazao i da im se u međuvremenu, pridružilo još deset radnika ŽICG, pa ih je sada ukupno oko 95.

"Totalna je neistina da je iko napuštao, još deset radnika se pridružilo pa nas je sada 95 ili 96. Kompaniji preostaje pet ili šest onih koji bi mogli da obavljaju posao", naglasio je Kaluđerović.

Ministarstvo saobraćaja i ŽICG su saopštili da je dio zaposlenih te kompanije prihvatio ponuđene uslove te da žele da se vrate na posao, kako bi se postepeno uspostavio željeznički saobraćaj. Oni su naglasili da su tvrdnje Kaluđerovića netačne, da je odbijao pozive na pregovore, insistirao da se prihvate zahtjevi za koje je zna da nisu u skladu sa zakonom, te da je na kraju odbio i konačnu ponudu kolektivnog ugovora...

Kaluđerović navodi da radnici dobijaju pozive na neformalne razgovore, ali pod uslovom da im on ne prisustvuje. Ponovio je da oni nisu odbili ponudu menadžmenta ŽICG i Ministarstva saobraćaja za povećanje plata, već da traže garancije odnosno kada će se usvojiti kolektivni ugovor - i mjesečne isplate od po 200 eura do tada.

Grupa zaposlenih ŽICG od 85 otpravnika vozova, dispečera telekomande (TK) i saobraćajnih dispečera, je u petak trajno obustavila svoj rad a time i promet vozova u cijeloj Crnoj Gori.